Porta a porta torna questa sera dopo il blocco per l’emergenza coronavirus. L’appuntamento è alle 23.30 su Rai 1, nella consueta collocazione della seconda serata. Bruno Vespa riprende il suo posto nel palinsesto della prima rete dopo un limitato periodo di quarantena.

Coronavirus Porta a porta stasera torna Bruno Vespa

Il ritorno di Porta a porta è stato annunciato dalla stessa azienda di viale Mazzini. Questo il testo del comunicato: In seguito alla valutazione dell’autorità sanitaria Bruno Vespa torna regolarmente in onda con Porta a Porta. Stasera puntata interamente dedicata all’emergenza Coronavirus.

Bruno Vespa era stato sospeso insieme alla trasmissione da lui condotta dopo la notizia che Nicola Zingaretti era risultato positivo al tampone del coronavirus. Il Presidente della Regione Lazio e del Partito Democratico aveva partecipato 48 ore prima ad una puntata del talk show. L’incontro si era realizzato nel pieno rispetto delle regole stilate dal Governo per contenere il contagio. Ma la certezza che Zingaretti era risultato positivo, pur senza avere sintomi importanti dell’infezione, aveva fatto scattare la sospensione del talk. E la successiva quarantena.

Il blocco momentaneo del programma era stato accolto da Vespa con una vena polemica.Il giornalista l’aveva ritenuta eccessiva. Ma era intervenuta la dirigenza Rai a sottolineare che le regole per il contenimento del virus valgono per tutti. Quindi anche per lo storico conduttore del longevo talk di viale Mazzini.

Porta a porta la puntata di questa sera

La puntata di questa sera di Porta a porta riprende lo schema tradizionale del talk. Ma ci sono alcuni cambiamenti. Innanzitutto dovrebbe essere sospesa la cosiddetta “anteprima”. Si tratta della prima parte del talk nel corso della quale Vespa incontrava il suo ospite nel bar della Rai. Una maniera più familiare e, quasi confidenziale, di iniziare la successiva intervista che si svolgeva in studio. Anche Nicola Zingaretti aveva sorseggiato il caffè con Vespa prima di entrare in studio.

Il giornalista e storico conduttore è questa sera in studio e gestirà una puntata interamente dedicata all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo già da settimane.

Vespa e la pagina Facebook.

Lo scorso 12 marzo, Bruno Vespa ha aperto una sua pagina su Facebook. Dopo tutti i profili fake che si sono avvicendati sul social network, nel corso degli anni, il giornalista adesso ha deciso di utilizzare il web per far sentire la propria voce soprattutto ai giovani. La pagina si chiama Bruno Vespa – autentico.

Finora, però, piace solo a 595 persone ed ha 645 follower.

L’ultimo commento scritto risale al 14 marzo scorso. Ed è il seguente:

Conosco e ammiro la Protezione civile da quando è nata quarant’anni fa con Giuseppe Zamberletti.

So che sta facendo il possibile.

Ma da parecchi giorni le farmacie sono senza mascherine. Cominciano a mancare perfino per i farmacisti. Fiorisce il mercato nero.

Fatte salve le priorità e le emergenze, quando arriveranno al pubblico i milioni di pezzi di cui parlano i telegiornali?