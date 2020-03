Uomini e Donne è stato sospeso. Da lunedì scorso, 16 marzo 2020, lo show di Maria De Filippi non ci fa più compagnia il pomeriggio alle 14.45 su Canale 5.

La sospensione è ovviamente temporanea, ma sono in molti a chiedersi il perché di tale decisione. Scopriamo insieme i motivi che hanno portato Mediaset a sospendere il programma.

Uomini e donne, ecco perché è stato sospeso e quando rinizia

Nelle ultime settimane Mediaset ha rivoluzionato il suo palinsesto televisivo per lasciare spazio all’informazione e questo è sicuramente il primo motivo che ha determinato la sospensione di Uomini e donne. Stessa sorte è toccata a Domenica Live, Avanti un altro e CR4, la Repubblica delle donne.

C’è inoltre da dire, che le registrazioni del programma avvengono a Roma e per molti dei protagonisti sarebbe stato impossibile raggiungere gli studi. Senza considerare il fatto che le dinamiche consuete al programma non si prestavano al mantenimento della distanza di sicurezza e delle altre norme di prevenzione. Vi immaginate, ad esempio, un tronista ed una corteggiatrice in esterna con mascherina e guanti e ad un metro l’uno dall’altra? Ecco, capite da voi che Uomini e donne sarebbe stato snaturato e dunque si è preferito sospenderlo.

Uomini e donne, Raffaella Mennoia parla sui social

Fin qui tutto lineare. Ciò che invece ha lasciato stupiti è la mancata messa in onda delle puntate già registrate. La sospensione era prevista per oggi, 23 marzo, ma è stata anticipata al 16 marzo senza spiegazioni. La stessa Raffaella Mennoia, una degli autori del programma, ha commentato sui social dicendo:

“So che siete orfani di Uomini e Donne, mi state scrivendo in tanti. Ragazzi, boh? Tra l’altro avevamo anche delle puntate da mandare e che non sono andate e siamo un po’ tutti così… Anche i ragazzi che partecipano al programma, i tronisti e i corteggiatori, giustamente, sono un po’… che si chiedono…. Ce lo chiediamo tutti, ma boh”.

La Mennoia si è detta a sua volta stupita della decisione.

Uomini e donne, quando ricomincia?

Anche in questo caso riteniamo che la scelta sia dovuta ad una precisa linea editoriale, che in tempi di emergenza sanitaria, punta sull’informazione, accantonando tutti (o quasi) i contenuti più frivoli e d’intrattenimento.

Ancora non si sa dunque quando il programma avrà di nuovo il via libera per essere registrato. E’ chiaro che il riavvio delle attività di produzione andrà di pari passo con l’emergenza ed i decreti governativi di salvaguardia e prevenzione.

Cari fan di Uomini e donne per ora dovrete dunque fare a meno dello show pomeridiano. Al suo posto andranno in onda i film di “Inga Lindstrom” e “Rosamunde Pilcher”. Poco male, si rimane comunque in tema d’amore.