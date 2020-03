Ha per titolo Musica che unisce lo spettacolo trasmesso da Rai 1 in prima serata martedì 31 marzo. L’azienda di viale Mazzini, con tale evento, rincorre un obiettivo preciso: sostenere una raccolta fondi interamente destinata alla Protezione Civile, impegnata quotidianamente nella lotta contro ‪il coronavirus.

Musica che unisce su Rai 1 martedì 31 marzo cantanti e musicisti

Per realizzare Musica che unisce scendono in campo gli esponenti più rappresentativi della musica e dello spettacolo italiano. Il grande show è previsto senza interruzioni pubblicitarie e soprattutto senza gli artisti sul palco. Infatti ognuno contribuisce da remoto, nel rispetto dell’hashtag #iorestoacasa. I protagonisti inviano la propria performance. ‪Non mancherà uno spazio informativo, grazie al Ministero della Salute con esperti del mondo scientifico.

Tutto l’evento si avvale della voce narrante di Vincenzo Mollica.

Tra i personaggi del mondo della musica che hanno aderito ci sono:

Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Calcutta, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez.

E poi ancora: Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Levante, Ludovico Einaudi, Mahmood, Måneskin.

I telespettatori trovano anche: Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso.

Tutti gli altri partecipanti

Ma non c’è solo il grande mondo della musica. Hanno aderito anche protagonisti di altri settori.

Per la danza è presente virtualmente l’étoile Roberto Bolle. Per il cinema, ma anche per la televisione, danno il proprio contributo Luca Zingaretti e Paola Cortellesi.

Molto nutrita la rappresentanza del mondo sportivo. Sono,infatti presenti Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Roberta Vinci, Valentino Rossi.

Dove seguire Musica che unisce

Musica che unisce sarà disponibile anche su tutte le piattaforme Rai: RaiPlay, canali YouTube e Facebook e sarà trasmesso in simulcast su Rai Radio2.

L’evento è ideato da Latarma Management srl e prodotto in collaborazione con Rai.

La partecipazione di tutti gli artisti e l’intero evento sono a titolo gratuito.