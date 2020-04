Uomini e Donne torna il 20 aprile 2020. I fan del programma di Maria De Filippi possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. La conduttrice da appuntamento da lunedì prossimo sul piccolo schermo.

Tronisti e troniste, corteggiatori, corteggiatrici, dame e cavalieri, sembravano ormai un lontano ricordo. Eppure, nonostante lo stop forzato, tornano nella fascia del day time pomeridiano di Canale 5, ogni giorno alle 14.45 su Canale 5.

Uomini e donne dal 20 aprile 2020 – le novità

Nell’ultimo mese Mediaset ha rivoluzionato il suo palinsesto televisivo per lasciare spazio all’informazione e questo ha determinato la sospensione di alcuni programmi, tra cui Domenica Live, Avanti un altro, CR4 – la Repubblica delle donne e Uomini e donne.

Le dinamiche consuete al dating show di Canale 5 non si prestano al mantenimento della distanza di sicurezza e delle altre norme di prevenzione, perciò risultava impossibile continuare.

Ora che riprende, il programma dovrà dunque subire dei cambiamenti a causa dell’emergenza sanitaria. Ma, a quanto si apprende, Maria De Filippi e la sua redazione hanno ideato un format nuovo di zecca.

Uomini e donne, in onda dal 20 aprile 2020 – Corteggia con le parole

Scopriamo nei dettagli le novità di Uomini e donne. Tornano sia il Trono Classico che il Trono Over, ma ci sarà una sola tronista a puntata: Giovanna Abate per il primo e Gemma Galgani per l’over.

Non ci sarà ovviamente il pubblico in studio e bisognerà rinunciare ad avvicinamenti e momenti di ballo. Si tornerà dunque ad un corteggiamento d’altri tempi, una seduzione basata solamente sull’uso della parola, coniugandola con i mezzi tecnologici moderni.

Il nuovo format di Uomini e donne infatti, ha per titolo proprio Corteggia con le parole, e sprona i corteggiatori a conoscere meglio le troniste ponendo loro domande con lo smartphone. Gemma e Giovanna avranno la possibilità di chattare con diversi pretendenti, senza vederli, e saranno dunque costrette a basare i propri giudizi solamente sulle sensazioni personali.

Il rischio più grande è ovviamente di incappare in un bugiardo o di lasciarsi trasportare dall’entusiasmo. Salvo poi scoprire che il feeling scattato attraverso il linguaggio non è confermato da una frequentazione vera e propria.

Uomini e donne, i messaggi di Raffaella Mennoia

Visto che il nostro mondo è cambiato e, per ora, è impensabile il ritorno ad una vita normale, è giusto che anche i programmi televisivi si adeguino. Adesso anche il piccolo schermo dovrà fotografare scorci della nostra realtà, seguendo le stesse direttive di prevenzione del contagio che seguiamo noi a casa. Almeno per il momento.

“Assembramenti del passato..assembriamoci presto❤️ @uominiedonne stiamo lavorando per voi..con la speranza di farvi un po’ di compagnia.. ci siamo quasi..ma senza assembramenti..stare vicini da lontani💕😷ps una sfinge egizia 😜” – ha scritto sui suoi profili social Raffaella Mennoia, una delle redattrici storiche del programma, svelando anche che si continua a lavorare a nuove puntate di Uomini e donne e Temptation Island nella speranza che si possa tornare presto alla normalità.

Uomini e donne, 20 aprile, la scelta di Carlo

Vi abbiamo svelato come sarà la nuova versione di Uomini e donne, ma che accade ai tronisti che stavano compiendo il loro percorso prima dell’interruzione del programma?

Sappiamo che il 20 aprile, in occasione della prima puntata del nuovo ciclo di U&d, Carlo farà la sua scelta. Ginevra o Cecilia? Scopriremo finalmente quale delle due corteggiatrici ha fatto breccia nel suo cuore.

A seguire andranno in onda le puntate registrate prima dello stop ed inspiegabilmente mai andate in onda. Esaurite quelle, inizierà il nuovo format.