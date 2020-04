#Iorestoacasa con Leonardo Da Vinci è l’iniziativa lanciata dai curatori della Mostra Il Genio e le Invenzioni, allestita presso il Palazzo della Cancelleria di Roma. Mostra che, da ieri è diventata digitale e fruibile su Internet grazie ad un Blog aperto a tutti. Anche se l’installazione fisica è ancora chiusa al pubblico a causa delle regole per il contenimento del Coronavirus, attraverso le pagine del neo-nato Blog sono condivisi aggiornamenti settimanali, curiosità, approfondimenti, foto, video e contest a premi. Tutti, ovviamente, a tema “Leonardo Da Vinci”.

#Iorestoacasa con Leonardo Da Vinci – la struttura del Blog

Il Blog,online a questo indirizzo, mostra al pubblico i segreti delle geniali macchine progettate da Leonardo Da Vinci. Le stesse macchine sono normalmente visionabili, ricostruite nei minimi dettagli, all’interno della Mostra a Roma. Ora, nel Blog, sono approfondite ulteriormente per offrire ai visitatori un punto di vista ancora più scenico e dinamico. L’abilità e la sofisticata tecnologia con cui sono state progettate e realizzate stupiscono ancora oggi.

La Mostra digitale è suddivisa in quattro sezioni: Aria, Acqua, Terra e Fuoco, in cui è possibile ammirare le invenzioni di Leonardo più attinenti ogni elemento naturale. Il guanto palmato, la sega idraulica o la vite di Archimede fanno parte della sezione Acqua. Il paracadute, l’ornitottero e l’anemometro di quella denominata Aria. La sezione Fuoco contiene macchine da guerra come il carro armato, la bombarda, la mitragliatrice. Infine, nella sezione Terra si trovano la gru girevole, il laminatoio, e la macchina da stampa.

A queste si aggiunge una sottosezione dedicata agli “elementi macchinali”, che contiene dettagli sui singoli meccanismi compositivi dei progetti più elaborati. Leonardo stesso non considerava la macchina come un insieme indivisibile. Piuttosto, la intendeva come l’assemblaggio di una serie di dispositivi più piccoli. Questi “organi” fondamentali sono mostrati sul sito isolati dal resto dei dispositivi originali. Ad esempio, dettagliate immagini ricostruiscono fra gli altri il volano, il cuscinetto a sfera e la “vite senza fine”.

Lo scopo del Blog

Il momento che stiamo vivendo è sicuramente difficile da affrontare. La storia e i progetti di Leonardo Da Vinci, però, insegnano all’uomo il valore della curiosità e dell’ambizione. Il genio toscano seppe sfruttare al meglio queste due qualità che sono insite in ognuno di noi. Così, egli riuscì a vincere le sfide che la vita e la scienza della sua epoca gli proposero. Oggi, immergendosi nella Mostra Digitale, chiunque può vivere la magia delle invenzioni futuristiche rappresentate. E del loro progettista Leonardo Da Vinci.

Lo scopo principale del Blog è diffondere a tutti attraverso il Web la resilienza dell’artista, inventore, genio indiscusso. La sua fame di conoscenza lo mantenne sempre vitale, creativo, con la mente proiettata nel futuro. Basta visitare il Blog ideato dai curatori della Mostra. E guardare anche noi, come fece Leonardo, verso un futuro migliore.