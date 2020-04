Arriva su Rete 4, ma in seconda serata, lo spettacolo La Presidente: Valeria Marini eletta al Quirinale. L’appuntamento è sulla rete diretta Sebastiano Lombardi alle 23:30. Lo spettacolo è scritto e diretto da Pier Francesco Pingitore.

La Presidente: Valeria Marini eletta al Quirinale – il cast

Nel cast, oltre Valeria Marini, ci sono: Manuela Villa, Mario Zamma, Martufello, Enzo Piscopo e Morgana Giovannetti. Lo spettacolo è stato proposto al Salone Margherita ad iniziare dal 27 novembre 2019. L’ultima replica c’è stata il 23 febbraio 2020. Proprio a partire da quella data Valeria Marini è entrata come nuovo concorrente nella casa chiusa di Cinecittà nel reality di Canale 5 Grande Fratello Vip 4.

Per promuovere lo spettacolo televisivo Valeria Marini è stata ospite di Un giorno da pecora, il programma di Rai Radio1 condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. La showgirl sottolineato di essere molto orgogliosa della visione televisiva del suo spettacolo teatrale. Ed ha raccontato alcuni particolari della sua giornata in quarantena. Tra l’altro ha svelato di condividere il lockdown insieme al fidanzato.

Prima che i programmi televisivi venissero bloccati, la showgirl era stata anche ospite di Verissimo. Era sabato 8 febbraio e, nel salotto in rosa di Silvia Toffanin, aveva svelato di aver attraversato un periodo difficile della sua vita. Tutto ciò a causa di alcune incomprensioni con la madre Gianna. La conseguenza era stata una depressione tremenda. La Marini aveva confessato che il distacco dalla madre era stato per lei come finire sotto un treno. Tanto aveva sofferto.

La Presidente: Valeria Marini eletta al Quirinale – la trama

La trama dello spettacolo teatrale si svolge il 27 gennaio del 2022. In quella data infatti scade il mandato dell’attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E per la prima volta viene eletta una donna al Quirinale. Questa prima inquilina del Quirinale è proprio Valeria Marini.

Il resto dello spettacolo propone la nuova Presidente della Repubblica Italiana alle prese con le incombenze, gli oneri, gli onori della sua nuova posizione istituzionale. Valeria Marini si comporta cioè come un qualsiasi Presidente della Repubblica. Riceve i grandi della Terra tra i quali Angela Merkel, Vladimir Putin e Donald Trump. Ma è alle prese anche con i capricci e le bizzarrie quotidiane dei nostri politici.

L’incontro con i maggiori esponenti politici mondiali

Lady President deve confrontarsi anche con gli esponenti politici dei partiti governativi e dell’opposizione. Vedremo ad esempio le parodie del premier Giuseppe Conte, del ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dei capi dell’opposizione Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Naturalmente non può mancare la parodia di Beppe Grillo. La nuova presidentessa per ognuno di loro ha una parola che dovrebbe essere tra l’istituzionale e il canzonatorio.

Ma, nello stesso tempo, ci sono anche gli intermezzi musicali che sottolineano i litigi e le bizze dei nostri politici che si azzuffano e si insultano ogni giorno.

La fine dello spettacolo è a sorpresa. Infatti Valeria Marini, nel nuovo ruolo di Presidente della Repubblica, riuscirà a dare il posto giusto ad ognuno dei contendenti politici del nostro sistema parlamentare.