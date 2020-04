I topi 2 puntata 25 aprile Rai 3 – Una nuova vita e Il fratello di Nick Boutique

Questa sera, sabato 25 aprile, alle 22:05 su Rai 3 va in onda la seconda puntata de I Topi 2. La serie comedy con Antonio Albanese torna con i nuovi episodi intitolati Una nuova vita e Il fratello di Nick Boutique. Scampato alla cattura della polizia, il latitante mafioso Sebastiano (Antonio Albanese) deve affrontare sconvolto altre due sorprese. Una riguarda la figlia Carmen, l’altra l’uomo di fiducia U Stuorto .

I Topi 2 puntata 25 aprile Rai3 – La trama della serie tv



I Topi 2 è una serie in sei episodi scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese. Va in onda ogni sabato su Rai3 – prodotta da Rai Fiction e Wildside – e segue la prima stagione del 2018.

Racconta con ironia la vita cui i latitanti mafiosi e le loro famiglie si costringono pur di mantenere il potere che detengono. I personaggi principali sono Sebastiano e Zio Vincenzo (Tony Sperandeo), volti di un universo gretto e retrogrado che nonostante ciò riesce ad esercitare grande influenza.

Vivono seprati dal resto del mondo, in una fitta rete di cunicoli e bunker scavati nel sottosuolo. Un mondo parallelo riservato ai malavitosi delle cosche. Da lì, raggiungono qualsiasi punto della città e gestiscono gli affari grazie agli affiliati, come il sodàle U stuorto (Nicola Rignanese). La loro vita contrasta con quella della famiglia, in superficie.

Betta (Lorenza Indovina) – la moglie di Sebastiano – vive in una villetta con i figli Carmen (Michela De Rossi) e Benni (Andrea Colombo). Insieme a loro, Zia Vincenza (Clelia Piscitello), moglie di Zio Vincenzo. Sebbene costretti a muoversi sotto la sorveglianza costante della Polizia, vivono appieno la quotidianità. Fanno esperienze e incontri che i capi famiglia nascosti nel sottosuolo non sempre riescono a comprendere. Oltretutto, Benni è un ragazzo ben lontano dallo stereotipo mafioso.

Nei primi due episodi, Sebastiano e Zio Vincenzo hanno dovuto trovarsi un nuovo nascondiglio. Il bunker in cui vivevano era diventato rischioso perché entrato nei radar degli inquirenti. Con l’aiuto sconclusionato di U Stuorto, dopo qualche goffo tentativo si sono sistemati in un covo rustico ma confortevole.

Sebastiano ha poi dovuto convincere un igienista a desistere dal corteggiamento di Betta. Ha delegato il compito agli avvertimenti violenti dei suoi uomini.



I Topi 2 puntata 25 aprile Rai 3 – Trama episodio Una nuova vita

Il primo episodio de I Topi 2, in onda nella puntata di sabato 25 aprile su Rai 3, si intitola Una Nuova vita. Carmen scopre di essere incinta di Ludovico, pavido rampollo di una famiglia di notai. Lo frequenta da quattro mesi. Decide di annunciarlo alla famiglia, consapevole del terremoto cui va incontro.

Lo dice prima a Betta e Zia Vincenza. Rimangono attonite, sconvolte: non sapevano della relazione di Carmen e per la loro famiglia già questo è un duro colpo. Il peso più grande, però, è rappresentato dal fatto che Ludovico non vuole sposarsi. Per una famiglia tradizionalista e dalla mentalità arcaica come la loro, è semplicemente inconcepibile.

Sebastiano, nel bunker, reagisce alla notizia recapitatagli da U Stuorto sparando a qualsiasi cosa si trovi davanti. Poi organizza il rapimento di Ludovico. Incappucciato, lo porta nella cella frigorifera del sotterraeno. Lì lo incalza, spalleggiato da U Stuorto, fino a fargli capire di dover sposare Carmen senza avere altra scelta.

Il giovane non sa che Sebastiano è il padre della sua futura moglie, ma recepisce l’avvertimento. Solo, all’inizio è convinto di potersela cavare con il matrimonio civile, anche perché non è battezzato. Una notizia che fa ricadere la famiglia di Carmen nello sconforto.

Allora, Sebastiano rapisce di nuovo Ludovico e lo riporta nel bunker. Oltre a costringerlo al matrimonio religioso, lo fa battezzare da un amico sacerdote tutt’altro che irreprensibile. La cerimonia surreale e grottesca avviene sul tavolo del bunker secondo una formula non proprio ortodossa.

I Topi 2 puntata 25 aprile Rai 3 – Trama episodio Il fratello di Nick Boutique



Il secondo episodio de I Topi 2 in onda sabato 25 aprile su Rai3, si intitola Il fratello di Nick Boutique. Il matrimonio riparatore di Carmen sembra ormai sulla buona strada. Ludovico si è convinto. Come prima mossa, Carmen organizza la festa di fidanzamento in un locale della città. Chiama un buon numero di amici, il fratello Benni e qualche conoscente di famiglia.

La festa è un successo, ma tra un ballo e l’altro, Carmen e Benni scoprono U Stuorto baciare un uomo. Non hanno mai saputo che fosse omosessuale e rimangono basiti, ma superano lo stupore iniziale con facilità.

Il passo più complicato diventa mettere al corrente Sebastiano. Conosce U Stuorto fin da bambino e ha condiviso con lui tutta la gestione dei suoi traffici. Per lui, l’omosessualità è un tabù, impossibile o quasi da accettare.

Lo scopre fortuitamente, perché Benni ne parla con Carmen al rientro dalla festa e non sa che Sebastiano è in casa. Ha assoldato un gruppo di operai cinesi e si è fatto scavare un nuovo tunnel che porta dritto nella camera da letto e nel bagno del villino. All’incredulità segue lo sgomento, poi l’organizzazione di un summit urgente e solenne con gli altri affiliati. Ma nessuno è sconvolto come Sebastiano: la maggior parte di loro lo sapeva e chi non ne era al corrente prende la notizia con tranquillità.

U Stuorto confessa a Sebastiano di conoscere Francesco – il fratello di Nick Boutique – da quando era giovane e di avere una relazione con lui da anni. Sebastiano pian piano inizia a familiarizzare con l’omosessualità di U Stuorto, ma la puntata si chiude senza che lui si sia ancora dato pace.

Il cast completo della serie tv con Antonio Albanese – Attori e personaggi



Ecco il cast completo de I Topi 2 con Antonio Albanese. Gli attori e i rispettivi personaggi interpretati: