Martedì 28 aprile alle 21.25 su Rai1, va in onda Un nuovo giorno Andrea Bocelli live. La prima rete di viale Mazzini propone un itinerario musicale attraverso i grandi capolavori della lirica.

Un Nuovo Giorno Andrea Bocelli Live su Rai 1

Lo show con Andrea Bocelli parte dalla classica tradizione melodica italiana fino ad arrivare alla canzone contemporanea. La grande musica colta ha come palcoscenico tre ambientazioni di enorme suggestione: il Colosseo, l’Arena di Verona e il Teatro del Silenzio di Lajatico. Tre location in cui Bocelli si è esibito in compagnia di grandi ospiti. Si pensi, ad esempio, a Elton John, Sharon Stone, Antonio Banderas.

Era il 2017 quando Bocelli celebrò al Colosseo la Celebrity Fight Night, l’iniziativa benefica finalizzata a sostenere i progetti educativi della Andrea Bocelli Foundation e del Muhammad Ali Parkinson Center. Le tre location hanno ospitato, in tre anni successivi la Celebrity Fight Nigh.

Con la presenza di grandi ospiti, italiani e internazionali, Andrea Bocelli realizza un excursus tra le grandi emozioni dei suoi concerti che vengono adesso riproposte in una cornice più “assemblativa”.

Il nuovo impegno della Andrea Bocelli Foundation

Intanto l’Andrea Bocelli Foundation prosegue il suo impegno con un progetto dedicato all’educazione digitale. Questo nuovo impegno arriva dopo la raccolta fondi Con te per emergenza covid-19, che la Fondazione ha aperto con l’obiettivo di aiutare ospedali e reparti attivi in prima linea per l’emergenza sanitaria,

Spiega Bocelli: “stiamo attraversando un momento delicato nel quale i bambini sono purtroppo costretti a restare a casa. E’ allora importantissimo garantire a tutti un accesso all’istruzione di qualità”.

I telespettatori potranno contribuire al progetto sostenendolo con una offerta grazie ad un apposito numero messo a disposizione.

Il programma si inserisce nel più ampio ciclo di appuntamenti televisivi di Rai 1 in questo periodo in cui tutto è bloccato. La prima necessità è non perdere la speranza che il futuro possa essere migliore. Un messaggio di cui il piccolo schermo si sta facendo portavoce attraverso la musica.

Proprio la musica di Bocelli che viene riproposta questa sera.