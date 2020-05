Stasera in Tv 2 maggio 2020. Ancora una replica nel sabato sera di Rai 1. Questa volta tocca a Fiorella Mannoia. Intanto Canale 5 continua a proporre Ciao Darwin 8 – Terre desolate. Ecco in particolare tutta la programmazione.

Stasera in Tv 2 maggio 2020 – programmi Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il programma musicale Il meglio di 1, 2, 3, Fiorella. Vediamo il meglio dello show musicale condotto da Fiorella Mannoia nel 2017. Al suo fianco il rapper Clementino. Hanno partecipato protagonisti del mondo della musica, dello spettacolo e dello sport. Tra questi Gianni Morandi, Luciano Ligabue, Antonella Clerici, Mika e Alex Zanardi.

Su Raidue, alle 21.05, l’attualità con Petrolio – Antivirus. Si rinnova l’appuntamento con l’approfondimento curato da Duilio Giammaria. Il giornalista barese ha iniziato a lavorare in Rai nei canali radiofonici, per poi collaborare a Raidue e Raitre.

Su Raitre, alle 22.00, gli ultimi episodi della fiction I topi 2. Il primo episodio s’intitola, Una nuova famiglia. Carmen e Ludovico decidono di sposarsi e, come prima cosa, è necessario conoscere la famiglia dello sposo. Per partecipare all’incontro, Sebastiano (Antonio Albanese) si traveste da donna. Da subito ci sono tensioni tra gli aristocratici Laterza e i Parrini. A seguire il secondo episodio, Il matrimonio.

Su Rai 5, serata di prosa con la pièce Il padre. Alessandro Haber e Lucrezia Lante della Rovere raccontano con ironia e delicatezza lo spaesamento di un uomo affetto da Alzheimer. La sua memoria comincia a vacillare e a confondere i tempi, i luoghi e le persone.

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con Stasera Italia Weekend. Nuovo appuntamento con il programma condotto da Veronica Gentili. Anche stasera, al centro del dibattito, l’emergenza coronavirus, i nuovi dati sulla diffusione e come il Paese si prepara a uscire dalla fase di lockdown. Focus anche sulla crisi delle aziende piccole e grandi causata proprio dall’epidemia.

Programmi Canale 5 e Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il varietà Ciao Darwin – Terre desolate. Continuano le repliche del programma di Paolo Bonolis. In ogni puntata si sfidano due categorie per individuare le caratteristiche della donna e dell’uomo del terzo millennio. Stasera si sfidano i Finti giovani capitanati da Sossio Aruta, uno dei protagonisti dell’ultimo GF Vip contro i Nati vecchi di Raffaello Tonon.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Nikki ha sempre mangiato con gusto e il suo peso è salito inesorabile fino a quasi 300 chili, condannandola ad una situazione di immobilità. Questa situazione mette a rischio la sua vita e la sua carriera come costumista.

Stasera in Tv 2 maggio 2020 – i film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2014, di McG, 3 days to kill, con Kevin Costner. L’agente della Cia Ethan Renner, affetto da un male incurabile, vorrebbe recuperare il rapporto con la famiglia. Ma la speranza di una cura miracolosa gli fa accettare un’ultima missione pericolosa.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film storico del 2000, di Roland Emmerich, Il patriota, con Mel Gibson, Heath Ledger. Carolina del Sud, 1776. Quando gli inglesi imprigionano suo figlio Gabriel, Benjamin Martin organizza la guerriglia dei coloni americani contro l’esercito britannico.

Su Italia 1, alle 21.30, il film d’animazione del 2016, di M. Mitchell, W. Dohrm, Trolls. Alcuni Trolls, gli esseri più felici al mondo, vengono rapiti dai pessimisti Bergen che vogliono mangiarli, pensando così di poter provare la loro stessa allegria. La piccola Poppy parte quindi in missione per soccorrere i suoi amici assieme a Branch, l’unico Troll burbero e timoroso.

Su La7, alle 21.15, il film drammatico del 1991, di Garry Marshall, Paura d’amare, con Michelle Pfeiffer, Al Pacino. Johnny è un ex detenuto, divorziato e con due figli. Un giorno incomincia a corteggiare Frankie, una malinconica cameriera con una delusione amorosa alle spalle.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 1981, di John Glen, Agente 007 – Solo per i tuoi occhi, con Roger Moore. I servizi segreti britannici incaricano l’agente 007 di recuperare un trasmettitore disperso in mare, al largo della costa greca. Ma anche i sovietici vogliono entrarne in possesso.

Su Nove, alle 21.25, il film d’avventura del 2006, di Mel Gibson, Apocalypto, con Rudy Youngblood. Inseguito dai feroci guerrieri di una tribù nemica, il giovane maya Zampa di Giaguaro cerca di mettersi in salvo con la sua famiglia. Nel frattempo sbarcano i conquistadores.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film commedia del 1955, di Billy Wilder, Quando la moglie è in vacanza, con Tom Ewell, Marilyn Monroe. Rimasto solo in città, Richard conosce la giovane e affascinante nuova vicina di casa. Per l’uomo, sposato, la tentazione di sedurre la ragazza è molto forte.

Su Cine34, alle 21.10, il film western del 1973, di Paolo Cavara, Los Amigos, con Anthony Quinn, Franco Nero. Nel 1834 due amici si recano in Texas in aiuto del maggiore McDonald per sventare il golpe del generale Morton e permettere, così, il passaggio della Repubblica agli Stati Uniti.

I film in onda su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2011, di Barry Sonnenfeld, Men in black 3, con Will Smith, Tommy Lee Jones. Tornato indietro al 1969, il criminale alieno Boris vuole uccidere K, colpevole di averlo sbattuto in prigione e privato di un braccio. Ma non ha fatto i conti con l’agente J.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Kathryn Bigelow, Zero Dark Thirty, con Jessica Chastain. Stati Uniti: per dieci lunghi anni una squadra d’élite segreta, composta da membri dell’intelligence e militari, ha cercato in tutti i modi di catturare Osama Bin Laden.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 1993, di Danny Cannon, Young Americans, con Harvey Keitel. Un astutissimo e pericoloso criminale tiene in scacco la città di Londra; gli darà una caccia spietata un tenace poliziotto, John Harris, disposto a tutto pur di arrestarlo.