Questa sera, alle ore 20 su Rai 3, andrà in onda Musica per l’Italia, una edizione speciale ed innovativa de Il Concerto del Primo Maggio. Il Covid-19 non ferma la musica, che – per rispettare le disposizioni di sicurezza – cambia location, abbandonando piazza San Giovanni e spostandosi al Teatro delle Vittorie di Roma.

Prenderanno parte all’evento: Gianna Nannini, Vasco Rossi, Zucchero oltre a Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano Dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo e Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia Di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca. Grande attesa per Patti Smith.

Musica per l’Italia, concerto primo maggio 2020, diretta

Inizia l’evento. Ambra Angiolini ci saluta da piazza San Giovanni a Roma, storica location del concerto del primo maggio. “A volte il troppo dire fa male soprattutto se confuso. Ci siamo accorti di quanta forza siamo capaci. Vi voglio fare una domanda, che stavolta però ha un peso profondamente diverso: come state?” – dice Ambra. Viene poi mandata in onda una video-testimonianza di una donna che lavora come autista di un autobus dell’ATAC a Roma, quella di un’operatrice sanitaria, quella di un corriere… eroi quotidiani, che continuano tutti i giorni il loro lavoro, affrontando con paura e coraggio il pericolo di contagio e la nuova realtà di vita.

E’ poi il momento delle istituzioni. Giuseppina Paterniti Martello intervista i rappresentanti dei sindacati.

Concerto del primo maggio, la parola ai sindacati

“Bisogna che le parti sociali ed il Governo progettino insieme nuove modalità di sviluppo” – afferma Maurizio Landini, Segretario Generale della CGIL.

“Se non si rimette al centro la persona si disperde il valore sociale del lavoro. Questa crisi sanitaria ed economica sta facendo emergere tutti gli errori che sono stati fatti in passato quando non è stata messa al centro la persona. Dobbiamo rispetto agli uomini ed alle donne” – continua Annamaria Furlan, Segretaria Generale della CISL.

“Chiediamo buonsenso affinché nelle aziende siano rispettati gli accorgimenti e venga evitata la possibilità di un aumento dei contagi. Speriamo che buonsenso e necessità di fare di questa crisi una virtù facciano in modo di mettere in sicurezza i lavoratori” – chiosa Carmelo Barbagallo, Segretario Generale UIL.

Musica per l’Italia, Vasco Rossi e Lodo Guenzi

Vasco Rossi manda un video messaggio agli spettatori: “Vi abbraccio tutti virtualmente. Oggi non si può festeggiare come al solito nella piazza umana, ma possiamo stare insieme in modo virtuale e quindi eccomi qui”. Emozionanti immagini dei suoi concerti passati, accompagnati dal brano “Un senso”, scorrono sul piccolo schermo, mostrandoci esperienze che speriamo presto di poter tornare a vivere.

In studio, Ambra racconta commossa di sentire immensamente la mancanza di coloro che lavorano all’evento del Primo Maggio. A sostenerla subentra a sorpresa Lodo Guenzi, che in collegamento da casa porta brio e sorrisi – nonostante tutto. “Dobbiamo ricordare quanto le cose belle della vita si fanno assieme. Dobbiamo andare incontro agli altri e superare insieme la paura” – dice il frontman de Lo Stato Sociale.

Gianna Nannini canta un medley di suoi celebri brani (“Notti senza cuore”, “Donne in amore”, “Meravigliosa creatura”, “Sei nell’anima”) con la skyline di Milano al tramonto sullo sfondo. L’esibizione si chiude con un’intesa immagine di Gianna che si abbraccia guardando i tetti del capoluogo Lombarda.

Alex Britti, accompagnato da una band, suona “Settemila caffè”. Subito dopo lascia il testimone a Francesco Gabbani con il brano che si è classificato secondo al Festival di Sanremo 2020, “Viceversa”, e “Banana”. Scanzonato e divertente, Gabbani trascina e fa venir voglia di ballare.

Lo Stato Sociale canta una versione acustica di “Una vita in vacanza” in una deserta piazza Maggiore a Bologna. A seguire il gruppo propone una cover de “La canzone del pane” de I Camillas.