Rai Yoyo trasmette in prima serata, i nuovi episodi della terza stagione dei PJ Masks. Da sabato 2 maggio, alle 20.05, tutti i giorni, sono previste le nuove avventure di Gattoboy, Gufetta e Geco in prima visione free.

I PJ Masks sono in video tutti i giorni anche alle 12.45 su Rai Yoyo e saranno disponibili su RaiPlay.

PJ Masks Rai YoYo trasmette la terza stagione

La serie è tratta dalla collana di libri popolare in Francia Les Pyjamasques scritti dall’autore Romuald Racioppo. Protagonisti gli ormai famosi tre piccoli supereroi Gattoboy, Gufetta, Geco e i loro amici vecchi e nuovi. La serie televisiva per bambini supereroi è una produzione franco-britannica-canadese con la partecipazione di France Télévisions e Disney Junior. Ed è stata rinnovata anche per la quarta e la quinta stagione.

Di giorno i protagonisti sono tre bambini “normali”. Ma la di notte, indossati i loro pigiamini e chiusi gli occhi, Gattoboy, Gufetta e Geco si trasformano in supereroi. E vivono avventure spettacolari ed emozionanti. Combattono nemici e rivali e tutti coloro che rovinano la serenità delle persone. Gattoboy ha il potere della velocità, dell’agilità e del super udito. Gufetta è una super esperta di fumetti, ha una vista acutissima e può volare. Geco è il maestro del mimetismo, forte e super appiccicoso.

Il loro motto quando devono intraprendere una lotta è il seguente: “Maschere PJ, siamo sulla buona strada. Nella notte, per salvare la giornata!” Quando i cattivi vengono sconfitti, il loro slogan della vittoria è “Maschere PJ, tutti gridano evviva, perché nella notte, abbiamo salvato la giornata”.

La loro base è nascosta in una struttura simile a un totem nel parco, chiamato “quartier generale”, che ospita anche un cristallo in grado di proteggere i loro super poteri.

PJ Masks i nuovi episodi

Nei nuovi episodi i Superpigiamini terranno tutti col fiato sospeso: resteranno bloccati nel laboratorio e potranno confidare solo nell’aiuto di PJ Robot.

Vedranno scomparire improvvisamente dalla città molti animali e dipenderà da Geco venire a capo del mistero; assisteranno a una bella sfida per scoprire chi sia il migliore assistente-robot.

Ed ancora, cercheranno di aiutare Armadillo a mantenere la calma iniziandolo ai principi della filosofia zen. Stringeranno un’alleanza con il Ninja della Notte per impedire ai Lupetti di distruggere la Montagna Misteriosa. Si avventureranno nello spazio per cercare di raggiungere una strana cometa. Poi soccorreranno PJ Robot danneggiato in battaglia. Ed infine condivideranno con gli amici nuovi poteri e nuove responsabilità.