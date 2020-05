Sabato 2 maggio su Rai1 propone la replica di con Un Due Tre… Fiorella. Viene mandato in onda il meglio del suo “one woman show” andato in onda proprio sulla prima rete di viale Mazzini. Le due puntate erano approdate in video il 16 ed il 23 settembre del 2017. L’appuntamento è in prima serata con la protagonista Fiorella Mannoia.

Un Due Tre… Fiorella replica su Rai 1 sabato 2 maggio

Nel best of della puntata in onda i telespettatori rivedranno avvicendarsi sul palco tanti ospiti, personaggi del mondo della musica, del cinema, del teatro, della televisione, dello sport, della cultura. Sono amici e colleghi che insieme a Fiorella Mannoia hanno dialogato e raccontato se stessi. Il tutto attraverso riflessioni, temi, gag e situazioni singolari. A fare da sottofondo la musica non solo dell’artista.

A fare da filo conduttore, infatti, ci sono ovviamente le canzoni, quelle del repertorio di Fiorella Mannoia, e molte altre ancora. La padrona di casa ha esordito con questo show come conduttrice, ruolo insolito. Nel corso del best of ecco tornare in video duetti e sorprese, con un’orchestra e una band dal vivo.

Un varietà che ha coniugato parole e musica, musica e storie, aprendo grandi spazi per le emozioni e per l’ironia, per momenti di serietà e momenti di brio. Insomma Rai 1 vuole regalare al pubblico una serata all’insegna di un intrattenimento nello stile di Rai1.

La Mannoia si è messa alla prova come conduttrice

Con il programma Fiorella Mannoia ha debuttato come conduttrice televisiva. Come lei stessa aveva rivelato all’epoca, questo ruolo è stato importante per far conoscere al pubblico del piccolo schermo un lato inedito di sé, dopo oltre 40 anni di carriera e di straordinario successo come cantante e come artista.

Un, Due, Tre… Fiorella è scritto da Fiorella Mannoia, con Paola Cannatello, Pietro Galeotti, Ermanno Labianca, Massimo Martelli e Giovanna Salvatori. Scenografia di Marco Calzavara. Regia di Cristian Biondani.

L’hastag con cui commentare sui social è #123Fiorella