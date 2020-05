La terza e ultima puntata de I Topi 2 va in onda questa sera, sabato 2 maggio, alle 22:00 su Rai 3. Gli episodi Una nuova famiglia e Il matrimonio chiudono la seconda stagione della serie con Antonio Albanese, ideata e diretta dallo stesso attore lombardo. Per il protagonista Sebastiano, l’atteso matrimonio della figlia Carmen, ma anche un improvviso problema di salute.

I Topi 2 puntata 2 maggio Rai 3 – La trama e i primi episodi della serie



I Topi 2 racconta in modo ironico la latitanza bislacca del mafioso Sebastiano Parrini (Antonio Albanese) insieme allo Zio Vincenzo (Tony Sperandeo). I due vivono in una fitta rete di cunicoli e bunker sotterranei riservata ai boss, da cui possono raggiungere ogni punto della città. Grazie agli affiliati, ad iniziare dal fido U Stuorto (Nicola Rignanese), controllano gli affari della cosca. Il loro potere contrasta con la grettezza di pensiero e la superficialità dei modi, influenzati da visioni arcaiche e dal codice d’onore malavitoso.

In superficie, fa da contraltare la vita della famiglia. Betta (Lorenza Indovina) – la moglie di Sebastiano – vive insieme ai figli Carmen (Michela De Rossi) e Benni (Andrea Colombo). Con la presenza costante di Zia Vincenza (Clelia Piscitello), moglie di Zio Vincenzo.

Vivono una quotidianità ordinaria, sebbene condizionata dalla latitanza dei capi famiglia. La polizia controlla costantemente la villetta in cui abitano, ma il meccanismo che gli consente di evitare passi falsi è piuttosto rodato.

L’influenza della mentalità tradizionalista e familista pesa soprattutto su Betta e Zia Vincenza. Mentre, Carmen e Benni sembrano dare per scontato il contesto in cui vivono, ma sono aperti in maniera altrettanto naturale al mondo esterno alle collusioni mafiose.

Nella prima puntata, Sebastiano e Zio Vincenzo hanno dovuto cercarsi un nuovo covo, dopo che la Polizia si era messa sulle loro tracce. Subito dopo, si sono impegnati per dissuadere il corteggiamento di Betta da parte di un igienista dentale.

Nella seconda, invece, la notizia della gravidanza di Carmen e dal suo matrimonio ha turbato Sebastiano. Al pari della scoperta dell’omosessualità di U Stuorto.

I Topi 2 puntata 2 maggio Rai 3 – Trama episodio Una nuova famiglia



L’episodio intitolato Una nuova famiglia apre la terza puntata de I Topi 2, in onda sabato 2 maggio su Rai 3. Dopo il ruvido esame da parte di Sebastiano, è arrivato il via libera al matrimonio tra Carmen e Ludovico. Bisogna organizzare il matrimonio. La famiglia Parrini e quella di Ludovico si incontrano per le presentazioni ufficiali e la definizione dei dettagli della festa.

Il promesso sposo di Carmen è figlio di notai, viene da una famiglia aristocratica, dallo stile di vita particolarmente compìto. Abita in una villa signorile e non transige sull’immagine composta ed elegante con cui presentarsi in pubblico.

Carmen, Betta, Zia Vincenza e Benni arrivano a casa di Ludovico senza curarsi troppo della loro esuberanza. C’è anche Sebastiano, ma nei panni di Gaetana, un’improbabile wedding planner, vecchia amica di famiglia.

Nonostante l’apparente inconciliabilità, le due famiglie arrivano ad un accordo di massima, sebbene l’incontro sia scandito dalle ripetute gaffe e incomprensioni.

Gaetana riesce a contenersi, ma risulta ugualmente l’elemento più strambo della famiglia. Anche perché, mentre è nel salotto della villa, inizia ad avvertire forti dolori.



Sebastiano scopre, poi, che si tratta di calcoli renali. Decide di affidarsi alle cure dei fantomatici medici che abitano nei cunicoli e viene operato nella clinica sotterranea. In realtà, la clinica è un bugigattolo senza la minima parvenza di struttura ospedaliera. Il chirurgo che lo opera è un geometra autodidatta, mentre nelle stanza dei degenti gli affiliarti circolano e fumano liberamente.

I Topi 2 puntata 2 maggio Rai 3 – Trama episodio Il matrimonio

L’episodio Il matrimonio chiude la terza puntata del 2 maggio e la stagione de I Topi 2. Carmen è esasperata dalle pretese della famiglia in vista delle nozze. Per rispettare le tradizioni e onorare i legàmi – sia familiari che mafiosi – stilano una prima lista di invitati che sfiora le settecento persone. Nulla a che vedere con la festa sobria immaginata dalla famiglia di Ludovico e dalla stessa Carmen.

Inoltre, Betta e Zia Vincenza chiedono a Carmen la promessa di partorire in chiesa, come voleva la nonna Gaetana. Insieme all’imposizione di U Stuorto come testimone, la richiesta manda su tutte le furie la sposa. Ma non è finita, perché lo scontro successivo nasce dalla scelta dell’abito, del trucco e del parrucco.

Intanto, Sebastiano accusa un nuovo colpo quando viene a sapere che Carmen è incinta di un maschietto e non di una femminuccia, come si aspettava. Unica consolazione, per lui, è che porterà il suo nome.

Le diatribe si ricompongono appena in tempo per la cerimonia. Sebastiano e Zio Vincenzo la seguono in diretta streaming dal covo, mentre gli invitati si ritrovano in chiesa in un’atmosfera caotica. La famiglia di Ludovico rimane esterrefatta all’arrivo degli eccentrici invitati da parte di Carmen. Così come alla vista del sacerdote, dall’aspetto e dai modi ben poco ortodossi.

La funzione religiosa è appena iniziata quando le sirene della Polizia annunciano che il matrimonio non andrà esattamente come previsto. Soprattutto per U Stuorto.

Cast completo, attori e personaggi della serie tv con Antonio Albanese



