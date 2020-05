Vieni da me di nuovo in diretta, oggi 4 maggio alle 14:00 su Rai 1. La conduttrice Caterina Balivo riprende le redini dello spazio pomeridiano sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, dopo un’interruzione durata quasi due mesi. Il 16 marzo il programma aveva deciso di fermarsi per rispettare le norme necessarie a contenere l’epidemia di COVID-19.

Vieni da me diretta 4 maggio – Caterina Balivo torna su Rai1

La diretta del 4 maggio di Vieni da me torna su Rai 1 con alcuni aggiustamenti al format, per garantire la necessaria sicurezza. In studio solo i membri del cast fisso, a distanza di almeno un metro. Mentre le interviste avverranno per lo più in collegamento video. Le rubriche del talk, in ogni caso, sono confermate, seppur con inevitabili modifiche.

Caterina Balivo ha confessato di essere stata incerta fino all’ultimo sull’opportunità o meno di ricominciare la trasmissione. Oltre ai timori per l’aspetto strettamente epidemiologico, temeva che lo spirito scanzonato di Vieni da me potesse collidere con lo stato d’animo degli italiani costretti al lockdown.

Intanto, durante la quarantena ha curato My next book sul proprio profilo Instagram. Un nuovo piccolo format creato insieme al marito Guido Maria Brera, centrato sulle interviste a scrittori famosi dei quali, però, non avevano ancora letto il libro. Ha riscosso un buon successo.

Vieni da me diretta 4 maggio – L’introduzione commossa di Caterina Balivo

Caterina Balivo apre la diretta di Vieni da me di lunedì 4 maggio con un messaggio commosso: “In questo periodo ho imparato a guardare in faccia la sofferenza senza voltarmi dall’altra parte, a fotografare i tramonti con i miei bambini. Ho imparato a non rincorrere il tempo con la frenesia. E poi ho pensato che con voi e grazie a voi ora vorrei continuare a raccontare storie, a stare insieme per un momento di svago. D’altronde, è il motivo più nobile per cui facciamo il nostro mestiere. Ringrazio il Direttore di Rai 1, Stefano Coletta, per avermi rivoluto in diretta e per avermi fatto capire che è possibile farlo”.

In studio ci sono anche Marco Baldini, l’astrologo Simon & the stars e Lorenzo Farina. I premi in palio durante la trasmissione saranno devoluti in beneficenza all’Ospedale Buzzi di Milano.

Vieni da me diretta 4 maggio – La cassettiera con Carlo Conti

Carlo Conti è il protagonista della cassettiera che apre la trasmissione di lunedì 4 maggio. È in collegamento dalla sua casa fiorentina.

Il primo oggetto estratto per lui è una cartolina di Firenze: “Firenze è tutto, il centro del mondo. Per me è la città più bella, la mia casa. Anche quando lavoravo sempre a Roma, appena avevo tempo scappavo nella mia Firenze“.

Insieme al concittadino Marco Baldini ricorda gli esordi fiorentini, a partire dalle esperienze radiofoniche. Un periodo nel quale è nato anche il mito della sua vita privata piuttosto avventurosa.

Per lui arriva anche il meme di Lorenzo Farina, che gioca sull’abbronzatura e contrappone il suo colorito a quello pallido degli italiani che, verosimilmente, non andranno in vacanza.

Da un altro cassetto, Caterina Balivo prende alcune arance. L’allusione è a “Succo d’arancia”, il primo programma realizzato con Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Esperienza che Conti racconta con la sua solita ironia affettuosa nei confronti degli amici e colleghi.

Il cassetto successivo punta dritto a Tale e quale Show, uno dei suoi programmi di maggio successo e al quale è più affezionato. Confessa di non sapere quando potrà tronare in onda, perché molto dipenderà dall’evoluzione dell’epidemia.

Mentre, nel commentare le altre sue soddisfazioni professionali, confessa a Caterina Balivo: “Ho avuto sempre la gioia di fare il mio mestiere ma non l’ho visto come una scalata al successo. Credo di aver fatto ogni passo al momento giusto”.

Infine, conferma che venerdì sera tornarà anche lui in diretta su Rai1 con un’edizione molto particolare dei David di Donatello.



A casa di? in edizione charity e il ritorno di Niccolò Pagani

Segue il gioco A casa di?, durante il quale i partecipanti al telefono devono indovinare alla casa di quale personaggio famoso si riferiscono le immagini sul videowall. Oggi va in onda “Edizione Charity” perché i montepremi in palio andranno in beneficienza all’Ospedale Buzzi.

Arriva anche il maestro Niccolò Pagani, il campione de L’Eredità che decise di abbandonare il gioco per poter tornare tra i banchi. Decise di farlo leggendo al fianco di Flavio Insinna una lettera toccante con il quale spiegava la sua decisione.

Caterina Balivo sceglie di far rivedere quel momento. Le sue parole si addicono particolarmente alla fase attuale, nella quale docenti e alunni – con le rispettive famiglie – stanno facendo grossi sforzi per teminare l’anno scolastico con la didattica a distanza.