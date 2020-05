Oggi, 4 maggio 2020, alle ore 14.45 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne. Il dating show di Maria De Filippi torna, dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, al suo format classico. Si chiude il capitolo “Corteggia con le parole”. Giovanna Abate e Gemma Galgani hanno finalmente la possibilità di conoscere i loro corteggiatori.

Uomini e donne, 4 maggio 2020, diretta puntata

Nelle puntate della scorsa settimana di Uomini e donne, Gemma ha avuto la possibilità di chattare con alcuni uomini di cui non conosce l’identità. Oggi ha la possibilità di incontrare alcuni di loro.

Il primo è Sirius, un uomo che ha dichiarato di avere 26 anni. La Galgani non gli crede ed affascinata dalle sue parole è ansiosa di conoscerlo. Vediamo il video del loro primo incontro.

Sirius invia a Gemma un biglietto dandole appuntamento e chiedendole di vestirsi di bianco. Anche lui si presenta con un completo bianco e le porta in dono un mazzo di rose rosse.

Uomini e donne, 4 maggio 2020, Gemma conosce Sirius

Finalmente lo vediamo in volto e scopriamo che Sirius non ha mentito. Ha davvero 26 anni. “Non so se ridere o piangere” – commenta Gemma vedendolo. “Fai emozionare anche me così. Non farmi piangere – risponde lui vedendola emozionata – La tv non mentiva, dal vivo sei ancora più bella”.

In studio Tina si dice sconvolta che un ragazzo così giovane ed avvenente possa essersi interessato a Gemma. “Io mi rifiuto di rimanere dentro a questo studio” – afferma la Cipollari. “Ammazza che figo!” – commenta Gianni.

“Ho bisogno di toccare la tua mano” – dice Sirius a Gemma, mentre si prendono per mano (indossando i guanti, come prevenzione).

“Dalle cose che mi hai scritto pensavo fossi più grande. Mi avevi conquistata di testa. I tuoi pensieri mi avevano rapita” – dice la Galgani un po’ sconsolata.

“Io ho bisogno di una donna con la D maiuscola. Sono giunto al punto di capire che l’età non conta, che parte tutto dalla testa e dal cuore” – la rassicura lui.

I due ballano poi insieme tendendosi le mani da lontano. Sirius ha scelto una canzone molto romantica. “Hai avuto delle bellissime idee. Tutte. Sono abbracciata dalle emozioni che mi hai trasmesso, le porto con me” – sospira Gemma.

Uomini e donne, mare di critiche per Gemma e Nicola

La Galgani entra in studio. “C’è differenza d’età ma è decisamente più maturo lui di me” – dice Gemma difendendosi dalle critiche.

“Mi sei calata. Pensavo stessi cercando un compagno per concludere la tua vita. In certe circostanze, ma come ti ci trovi?” – commenta Valentina.

Maria fa entrare in studio Sirius e scopriamo che si chiama Nicola. Il ragazzo ha portato delle calle in dono a Gemma, come simbolo di purezza, ed una spilla regalatagli dalla madre il giorno del suo primo imbarco.

“Da dove nascono i tuoi problemi? Dall’infanzia?” – lo provoca Tina. “Non ci crederò mai. Mi dispiace per Gemma perchè la vedo già con gli occhi a cuoricino. Dovresti essere onesto e non prendere in giro una donna più grande di te” – urla Valentina.

“Vicino a me vedo una donna come Gemma, a prescindere da tutto” – si difende Nicola.

Uomini e donne, 4 maggio 2020, i dubbi di Gianni e Tina

Gianni critica Gemma: “Non ho capito la tua reazione. Quando l’hai visto, avresti dovuto essere impaurita non esagitata”.

Nicola e Gemma vengono messi sotto torchio. Sarebbero pronti ad affrontare una relazione e tutto ciò che ne consegue? Nicola si sente attratto fisicamente e sessualmente dalla Galgani? Gli opinionisti sono molto dubbiosi a riguardo.

“E’ una bellissima donna. Nessuno può dire niente a riguardo. Nessuno penso” – risponde Nicola.

“Non ti vergogni ad entrare qui dentro per corteggiare questa donna anziana? Mi fai proprio schifo” – lo provoca Tina. “Forse dovrebbe vergognarsi Gemma di rapportarsi con un ragazzo di 25 anni” – controbatte Gianni.

Non curanti delle critiche Gemma e Nicola ballano (sempre a distanza).

Uomini e donne, Giovanni si confronta con Veronica e Roberta

Si cambia argomento. Giovanni fa il punto della situazione con Veronica e Roberta.

Roberta racconta di aver risentito Giovanni per provare a chiarire. Veronica svela di aver letto alcune chat di Giovanni e Roberta perchè dopo la scorsa puntata era gelosa e lui gliele ha inviate per rassicurarla. “Volevo capire. Ero convinta di quello che avevamo provato durante l’uscita. Ho fatto tante domande e lui mi ha detto che non aveva problemi a mostrarmi le conversazioni e ad ascoltare gli audio” – dice Veronica.

Roberta si risente perchè aveva chiesto di poter fare lo stesso, ma a lei non è stato concesso. Valentina difende Roberta e discute con Aurora, che la definisce “Avvocato”.

“Sai che domani potrebbe fare lo stesso e far leggere ad un’altra donna le tue chat?” – domanda Gianni a Veronica.

Giovanni si dice convinto della sua scelta. Ora frequenta Veronica. Le due donne però continuano a discutere.

“Che rapporto c’è tra i due adesso?” – chiede Gianni. “Fino ad una settimana fa le cose andavano molto bene tra di noi, c’era voglia di vederci. Poi però qualche giorno fa ho ricevuto un messaggio da una ragazza su Instagram, che gli ha rivelato che Giovanni chattava anche con lei” – continua Veronica. Giovanni spiega che la ragazza in realtà era una vecchia conoscenza che l’aveva fatto lasciare con la sua ex e lui l’aveva ricontattata per farle un “dispetto”. Veronica all’inizio si è infuriata, ma poi gli ha creduto.

Maria chiede a Giovanni se al momento avrebbe voglia di sentire ancora Roberta. “Per me continuare a sentirla sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti di Veronica. Non è il caso” – dice lui. Balla poi con Veronica.

Uomini e donne, due nuovi cavalieri

Arrivano due nuovi cavalieri: Alessandro N. e Alessandro S. Valentina si mostra subito interessata ad Alessandro N e lui la invita a ballare. Alessandro S invita Maria, che si mostra però dubbiosa.

Ne approfittano per scendere in pista anche Gemma e Nicola.