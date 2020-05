Carlo Conti propone la premiazione dei Premi David di Donatello 2020, in diretta dallo Studio 2 di Via Teulada. L’appuntamento è venerdì 8 maggio su Rai 1 dalle 21.25,con il conduttore e la regia di Maurizio Pagnussat.

David di Donatello 2020 premiazione – come si svolge la cerimonia

I David di Donatello non si fermano. E nell’edizione 2020 si adeguano alle nuove regole anti pandemia. La serata più importante del nostro cinema si presenta, per la prima volta, in una versione digital con molti collegamenti da remoto.

L’obiettivo è lanciare un messaggio forte e autorevole per la rinascita del cinema italiano. Si vuole mettere in evidenza l’importanza culturale, economica e occupazionale di un’arte che ha reso grande l’Italia nel mondo..

La 65ª edizione dei Premi David di Donatello si svolge su Rai 1 con una formula innovativa. E, come molti altri programmi, si avvale di collegamenti in diretta da remoto.

Infatti i protagonisti del cinema italiano partecipano alla premiazione attraverso collegamenti in diretta, sempre rispettando le disposizioni governative sull’emergenza sanitaria.

Nel corso della serata, sono consegnati venticinque David di Donatello. Il David Speciale quest’anno è assegnato a un’icona dello spettacolo e della cultura italiana, Franca Valeri.

Attrice e sceneggiatrice italiana, di teatro e di cinema, la Valeri è nota per la lunga carriera di interprete e ideatrice di personaggi in campo sia cinematografico sia teatrale.

Il David dello Spettatore quest’anno è assegnato a Il Primo Natale, diretto e interpretato da Salvo Ficarra e Valentino Picone. Il riconoscimento è assegnato al film più visto dal pubblico nei cinema italiani fra quelli presenti in sala fino al 31 dicembre 2019.

David di Donatello omaggio a Fellini e Sordi

L’Accademia del Cinema Italiano nel 2020 rende omaggio a due protagonisti della storia del nostro cinema, Federico Fellini e Alberto Sordi. Il regista cinque volte premio Oscar è ricordato proprio attraverso le parole e gli aneddoti del grande attore romano.

Insieme hanno condiviso vita artistica ed esperienze sul set in pellicole cult come Lo sceicco bianco e I vitelloni. Vicende ed episodi della vita e della carriera di Alberto Sordi saranno invece affidati a Paola Cortellesi, Christian De Sica, Sabrina Ferilli, Alessandro Gassmann, Luciana Littizzetto, Leonardo Pieraccioni, Vincenzo Salemme e Carlo Verdone.

I Premi David di Donatello sono organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e dalla RAI.

Rai Movie trasmette in simulcast con Rai 1 la cerimonia.Inoltre, sul profilo Instagram del canale, Alberto Farina e Paola Jacobbi sono in diretta a commentare la premiazione visibile anche per gli italiani all’estero su RaiPlay.