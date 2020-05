Venerdì 8 maggio, dalle 21.25, sono disponibili su Sky Atlantic e Now Tv, il settimo e l’ottavo episodio della serie Tv I diavoli.

Il thriller finanziario internazionale, è prodotto da Sky in collaborazione con Lux Vide. Ed è tratto dall’omonima opera letteraria di Guido Maria Brera. La serie è diretta da Nick Hurran e da Jan Maria Nichelini, regista della fiction Don Matteo.

I protagonisti di Diavoli sono Alessandro Borghi che interpreta lo spietato Head of Training Massimo Ruggero. E Patrick Dempsey che recita il ruolo di Dominic Morgan, l’amministratore delegato dell’istituto bancario (CEO). Infine Katia Smutniak è Nina Morgan, la moglie di Dominic.

Il settimo e l’ottavo episodio puntano l’attenzione sulle sconcertanti verità contenute nel dossier di Edward Stuart. E sul ritorno di Massimo in Italia per le precarie condizioni di salute del padre.

Diavoli Serie Tv 8 maggio – trama settimo episodio

La trama del settimo episodio è centrata sui rapporti sempre più tesi tra Massimo Ruggero e Dominic Morgan. L’head of training è attualmente sospeso dal suo incarico perché Dominic non ripone più fiducia in lui. Il CEO della New York – London Investment Bank è infatti venuto a conoscenza che Massimo è stato l’amante di sua moglie Nina. Ed ha inoltre concluso alcuni affari redditizi, tenendolo all’oscuro sulle trattative finanziarie.

Sfruttando il momento di difficoltà in cui versava la banca irlandese, Massimo ha realizzato un ingente profitto. Ma ora ha un altro progetto da portare a termine. E’ intenzionato a scoprire la verità sulla morte di Edward Stuart. Sospetta che dietro il delitto si celi un complotto.

A seguito di un’ incessante ricerca, riesce finalmente a reperire le informazioni segrete contenute nel dossier di Edward. Inoltre per fare luce sulla vicenda, parte per la Moldavia in compagnia di Sofia Flores. La corrispondente argentina di Subterranea lo supporta nell’impresa perché vuole vendicare la morte del fratello suicida, smascherando gli affari loschi della banca. Massimo compie questo viaggio per cercare ulteriori prove che confermino i suoi sospetti nei riguardi di Dominic.

Diavoli – trama ottavo episodio

L’ottavo episodio inizia con Massimo rientrato a Londra. Ma appena giunto nel Regno Unito, è costretto nuovamente a partire. Il padre, con il quale non ha rapporti da oltre dieci anni, è in gravi condizioni di salute. Per tale ragione si reca con Sofia a Cetara, un paesino di 2000 abitanti in provincia di Salerno, sulla costiera amalfitana.

Il piccolo borgo di pescatori è il luogo in cui Massimo è nato e cresciuto. Ma l’uomo rinnega le sue origini. Ed ha scelto di fuggire all’estero per cominciare una nuova vita. Durante il viaggio di rientro nella città natia, riemergono alcuni fantasmi del passato. Si tratta di ricordi spiacevoli che Massimo aveva tentato di dimenticare. Nel frattempo a Londra Daniel Duval e Dominic Morgan sono sempre più determinati a concludere i loro progetti segreti.

In attesa del gran finale di venerdì 15 maggio, i primi sei episodi della serie Tv Diavoli, sono disponibili on demand sulle piattaforme Now Tv e Sky.