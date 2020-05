A partire dalle 14.00 su Rai 1, Mara Venier conduce la puntata del 10 maggio di Domenica In. La conduttrice ricorda che oggi si celebra la Festa della Mamma.E ne discute con tutti i personaggi che intervengono.

Anche questa settimana la Venier si collega con gli ospiti da remoto. Nella diretta della scorsa settimana, la Venier ha annunciato che il programma potrebbe proseguire oltre il mese di maggio. Ma non c’è ancora conferma ufficiale da Viale Mazzini.

Domenica In 10 maggio Antonella Clerici

Nella puntata di Domenica In del 10 maggio, Mara Venier ospita Antonella Clerici. In collegamento da Arquata Scrivia, la conduttrice racconta come sta vivendo il periodo di lockdown. Da qualche anno si è trasferita nelle campagne piemontesi insieme al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle. Anche se lontana dalla telecamere la presentatrice continua a coltivare la passione per i fornelli, proponendo delle ricette sui social. La Clerici sottolinea l’importanza emozionale della festività odierna.

A Domenica In, inoltre, rivela alcune importanti novità sul ritorno in Rai. Nel prossimo autunno dovrebbe condurre in prima serata lo show Sei un mito. Il format era previsto in primavera ma è stato rinviato a causa della pandemia. I protagonisti sono bambini e giovanissimi che interpretano i brani più amati della musica leggera. Il nuovo progetto, sembra rievocare l’atmosfera di Ti lascio una canzone.

Domenica In Serena Rossi

Serena Rossi si collega da Napoli, dove sta trascorrendo la quarantena con il compagno Davide Devenuto, conosciuto sul set di Un posto al sole. Martedì 12 maggio Rai 1 ripropone Io sono Mia, il Tv movie nel quale interpreta Mia Martini. Il film biografico diretto da Riccardo Donna ripercorre la vita tormentata della cantante, scomparsa 25 anni fa.

Inoltre Serena Rossi presenta al pubblico anche il suo ultimo film 7 ore per farti innamorare. La pellicola è diretta ed interpretata da Giampaolo Morelli. Ed è disponibile sulle principali piattaforme online.

Il film narra la storia di Giulio, un affermato giornalista di economia, che viene lasciato dalla fidanzata Giorgia a pochi mesi dalle nozze. Dopo una serie di vicissitudini, Giulio incontra Valeria. La ragazza tiene dei corsi per insegnare agli uomini come conquistare una donna.

Domenica In Bobo Vieri

Si collegano con Mara Venier anche Costanza Caracciolo e Bobo Vieri. L’ex calciatore, è diventato padre per la seconda volta della piccola Isabel, nata durante l’emergenza Coronavirus. Racconta come sta vivendo la quarantena in famiglia.

Dopo aver segnato oltre 200 goal, Vieri è diventato una vera star suoi social dove realizza delle dirette assieme a colleghi.

Romina Power, collegata da Cellino San Marco, ripercorre le tappe più significative della carriera. E non è escluso che possa accennare qualche brano.

Inoltre Mara Venier racconta la storia di Luca Trapenese, il primo uomo single ed omosessuale ad aver adottato una bambina. Quasi tre anni fa Trapenese ha preso in affido Alba, abbandonata alla nascita in quanto affetta dalla sindrome di down. Si trattava di una soluzione temporanea in attesa di una famiglia adottiva. Ma grazie alla legge 184 del 1983, che permette le adozioni ai single solo in casi particolari, è riuscito a diventare padre della piccola. Trapenese, assieme a Luca Mercadante, ha raccolto la sua esperienza nel libro Nata per te.

Continua lo spazio dedicato alla cucina. Ed è previsto l’intervento del professor Francesco Le Foche, immunologo, per gli ultimi aggiornamenti sul Covid 19.