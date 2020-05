Mara Venier, a partire dalle 14.00 su Rai 1, conduce la puntata del 3 maggio di Domenica In.

Ancora una volta la conduttrice è in collegamento con numerosi ospiti da remoto.

Mancano ormai poche puntate al termine della stagione ma la Venier ha scelto di introdurre una piccola novità, dedicando uno spazio fisso alla cucina. Dopo il successo riscosso dal pasticcere Igino Massari, la padrona di casa ospita Gennaro Esposito, uno dei giudici del cooking show Cuochi D’Italia. Lo chef napoletano prepara in diretta la sua personale ricetta del gateau di patate.

Pupo festeggia i 40 anni di Su di noi

Nella puntata del 3 maggio, Pupo, cantante e opinionista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, festeggia, a Domenica In, i 40 anni di Su di noi. Il brano, scritto dall’artista con Donatella Milani e Paolo Barabani, è stato presentato al 30° Festival di Sanremo. L’edizione del 1980 fu vinta da Toto Cutugno con Solo noi e Pupo si classificò al terzo posto.

L’artista ripercorre i momenti più importanti della sua carriera attraverso ricordi e filmati di repertorio. E accennerà al pianoforte alcuni successi. Inoltre presenta il nuovo singolo Il rischio enorme di perdersi, dedicato alla figlia Clara.

Nino Formicola, attore e comico milanese, ricorda l’amico e collega Andrea Brambilla, scomparso nel 2013, con il quale formava il duo comico Zuzzurro e Gaspare. E Mara Venier manda in onda alcuni sketch per celebrare la coppia artistica.

Domenica In 3 maggio Fabio Volo

Nella puntata del 3 maggio la Venier si collega con Fabio Volo. Nel periodo di quarantena, lo scrittore e conduttore radiofonico ha inventato un format sui social intitolato The Orchite Show. Ha trasformato la cucina in un piccolo studio televisivo dove intervista vari personaggi del mondo dello spettacolo. Lo show, su Instagram e Facebook, ha registrato una media di 400 mila persone a puntata (su entrambe le piattaforme).

Quando l’emergenza sarà finita Fabio Volo spera di realizzare un sogno nel cassetto: condurre una trasmissione on the road dove intervista persone comuni.

In collegamento da Milano, Fabio Rovazzi presenta il suo nuovo progetto su Twitch, una piattaforma di streaming online dedicata al mondo dei videogiochi. Dal 23 aprile, ogni sera alle 18, Rovazzi intervista alcuni personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo e della politica.

Luca Cordero di Montenzemolo festeggia a Domenica In i 30 anni di Telethon, l’associazione che raccoglie fondi per trovare nuove cure per combattere le malattie genetiche rare. Per l’occasione ricorda ai telespettatori quanto sia importante sostenere la ricerca.

Montezemolo è anche il protagonista di un’altra iniziativa benevola. Assieme ad altri imprenditori (Diego Della Valle, Alberto Vacchi, Isabella Seragnoli) ha deciso di finanziare gli stipendi notturni dei lavoratori di una fabbrica emiliana che si occupa della produzione di caschi per la terapia ventilatoria da donare in alcuni regioni italiane.

Domenica In Claudio Amendola e Alessandro Siani

In collegamento da Roma, Claudio Amendola racconta come sta affrontando le giornate di lockdown. L’attore è protagonista, insieme a Miguel Gobbo Diaz, della fiction Nero a Metà, in cui interpreta l’ispettore Carlo Guerrieri. La seconda stagione della fortunata serie di Rai 1 dovrebbe andare in onda il prossimo autunno.

L’attore e regista Alessandro Siani, collegato da Napoli, vuole lanciare un appello alle Istituzioni per il mondo dello spettacolo. A causa del fermo imposto dal Governo, tecnici, organizzatori e artisti sono rimasti senza lavoro. Siani chiede aiuto al Governo affinché metta in atto strategie che consentano allo spettacolo di ripartire il prima possibile.

Infine non mancherà il collegamento con l’immunologo Prof. Francesco Le Foche per gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus.