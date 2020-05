Martedì 12 maggio nuovo appuntamento de Le Iene Show, in prima serata, su Italia1. Al timone le tre conduttrici Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei. Argomento fondamentale della puntata è ancora la stretta attualità, ma sono presenti anche servizi di denuncia, inchieste e scherzi.

Le iene show 12 maggio – Andrea Zelletta e Natalia Paragoni

Comincia con la puntata del 12 maggio, lo scherzo/esperimento Amori in quarantena, basato sull’osservazione di alcune coppie nate in tv con lo scopo di capire quanto sia vero il loro sentimento.

La Iena Sebastian Gazzarrini mette alla prova la coppia Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, formatasi durante il programma tv “Uomini e Donne”.



Alessandro Politi torna ad occuparsi del plasma iperimmune. Si tratta di una possibile cura per il Covid-19 che gli ospedali di Mantova, Pavia e ora anche Padova stanno testando con risultati finora positivi.

Gaetano Pecoraro indaga sul motivo per cui molte regioni d’Italia stiano utilizzando i cosiddetti “test pungidito”. E svela per quali motivi la Lombardia – una delle più colpite dal Coronavirus nel territorio nazionale – non li ritenga affidabili.

Questi esami sierologici rapidi si basano su un prelievo di una sola goccia di sangue con un aghetto. Il sangue, a contatto con un reagente e in soli quindici minuti, rileva una reazione anticorpale all’infezione da coronavirus.

E dà una risposta simile a quella di un test di gravidanza, di positività o negatività al Covid19.

Per saperne di più sull’argomento, l’inviato ne parla con il Professor Massimo Galli, virologo dell’ospedale Sacco di Milano, e con la Tecnogenetics, una delle più grandi multinazionali italo-cinesi nel settore della diagnostica in Italia.

Gli argomenti di Iene.it

Come tutti i martedì, alle ore 20.30 appuntamento con la fascia “Iene.it: aspettando Le Iene” di Giulia Innocenzi (in diretta Facebook sulla pagina de Le Iene, su Iene.it e su Mediasetplay). Domani in collegamento con la Iena ci sarà Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova.

Ideatore e capo-progetto del programma è Davide Parenti. In regia Antonio Monti.