Ricette all’italiana torna su Rete 4 con la nuova edizione del programma dedicato alla cucina. L’appuntamento è dal 18 maggio dal lunedì al sabato. La trasmissione, tradizionalmente, si divide in due parti. La prima va in onda dalle 11.20 alle 12.00. La seconda è proposta dopo il Tg 4 dalle 13.00 alle 13.30. Al timone c’è la coppia formata da Davide Mengacci e da Anna Moroni.

La nuova edizione è differente dal passato in quanto i due conduttori erano spesso in giro per l’Italia. Adesso, invece, Davide Mengacci è in collegamento da un casolare immerso nella campagna romana. In sua compagnia, Annalisa Mandolini e Annabruna Di Iorio, che si cimentano in lezioni di cucina impartite da Anna Moroni, in collegamento dalla propria cucina di casa.

La Mandolini e la Di Iorio tentano di riprodurre alcuni dei più classici piatti della tradizione italiana. Dovranno seguire le istruzioni di Chef Anna Moroni e del sous chef Mengacci che s’impegneranno al massimo per assisterle.

Previste nuove rubriche finalizzate ad aiutare i telespettatori non solo ai fornelli ma anche in altre attività.

Infatti, per seguire le indicazioni imposte da lockdown e social distancing, i nostri connazionali hanno ritrovato la passione per la cucina e il barbecue. Ma anche per il giardinaggio e l’hair styling. Inoltre Gianluca Mech, come di consueto, interviene con consigli di bellezza e benessere.

Anna Moroni è nota per aver preso parte, dal 2002 al 2018, al cooking show di Rai 1 La prova del cuoco. Gestiva una rubrica nella quale offriva lezioni di cucina ad Antonella Clerici. E’ andata via dalla Rai quando la Clerici ha lasciato programma, il 1º giugno 2018.

Chi sono Annalisa Mandolini e Annabruna Di Iorio

Le due assistenti di Mengacci hanno una loro storia propria.

Annalisa Mandolini, classe 1974 si è fatta conosce nel programma cult di Gianni Boncompagni Non è la Rai. Dal 2019 è presente a Ricette all’italiana. Miss Lazio nel 1994, ha condotto programmi su Rai 1 tra cui La banda dello zecchino e lo sresso Zecchino d’oro.

Annabruna Di Iorio ha partecipato all’edizione 2017 di Miss Italia. Subito dopo è diventata una delle ragazze di DonnaAvventura su Rete 4. Dal 2019 è inviata della trasmissione culinaria Ricette all’italiana.

Ricette all’italiana è disponibile on demand su MediasetPlay. E viene trasmesso su Mediaset Italia, via satellite, negli Stati Uniti e in Israele; via cavo, in Belgio, Svizzera, Francia, Slovenia, Paesi Bassi e USA.

Il programma culinario è scritto da Elio Bonsignore.