Stasera in tv 18 maggio 2020. Proseguono le repliche del Commissario Montalbano su Rai 1 e di Emigratis su Italia 1. Molti i film presenti nei palinsesti di tutte le reti. Il Diavolo veste Prada è su Canale 5, e Sister Act 2 – Più svitata che mai, su Rai 2

Stasera in tv 18 maggio 2020 – programmi Rai

Su Rai 1 va in onda alle 21.25 la replica del tv movie Il Commissario Montalbano: Una lama di luce, trasmesso per la prima volta il 6 maggio 2013. Montalbano è sempre più stressato, vittima di attacchi d’ansia e in crisi con Livia. Nonostante ciò, deve fronteggiare due casi alquanto strani: un presunto furto ai danni di una anziana signora, e la scoperta di un ingente traffico d’armi che passa per Vigata.

Il film Sister Act 2 – Più svitata che mai viene trasmesso su Rai 2 alle 21.20. Qualche tempo dopo gli eventi di Sister Act, il primo film, una scuola parrocchiale sul lastrico rischia di chiudere. Le suore del convento di Santa Caterina chiedono aiuto a Deloris, che si traveste nuovamente da suor Claretta per insegnare a cantare ai ragazzi della scuola. Intende infatti farli partecipare a una gara canora, con in palio un ingente montepremi. In caso di vincita, la scuola potrebbe restare aperta.

L’appuntamento con Report, infine, è sempre su Rai 3 alle 21.20. Le indagini del programma riguardano stasera “Le Fondazioni e chi gestisce la Fase due”. E, in particolare, si concentra sui contributi ricevuti dagli istituti e dalle fondazioni legate alla politica.

Stasera in tv 18 maggio 2020 – programmi Mediaset

Rete 4 propone alle 21.25, come di consueto, Quarta Repubblica. Gli ospiti del conduttore Nicola Porro discutono di questioni economiche, sociali e politiche inerenti l’attualità, l’andamento dei dati sull’emergenza Covid-19 e l’esordio della Fase 2.

Va in onda stasera alle 21.20 su Canale 5 il film Il Diavolo veste Prada. Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep, è la celebre, severissima editrice della rinomata rivista di moda Runaway. Ansy Sachs, una giovane appena assunta come sua assistente, deve accontentare ogni suo capriccio e adattarsi al suo stile di vita dai ritmi serratissimi, se vuole sfondare nel mondo del Glamour e “diventare qualcuno”.

Proseguono in replica su Italia 1 alle 21.25 le puntate del programma Emigratis. Il duo composto dai comici Pio e Amedeo viaggia per l’Europa cercando di spendere il meno possibile. Ma se vogliono farcela, fra eccessi e provocazioni, devono scroccare pranzi, cene e soggiorni ai Vip che incontrano all’estero.

I programmi La7, TV8 e Nove

La7 trasmette alle 21.15 il film thriller Un giorno di ordinaria follia. Lasciato dalla moglie, appena licenziato perché ritenuto “obsoleto” dall’azienda per cui lavorava, William Foster vorrebbe solo andare a festeggiare il compleanno della figlia, e portarle un regalo. Ma una serie di eventi a cascata trasformerà una giornata qualunque in una folle corsa incontrollata verso un tragico epilogo.

Alle 21.30 prosegue su TV8 il ciclo Delitti. Si tratta di documentari che raccontano episodi di cronaca nera italiani. Stasera viene ricostruito e analizzato l’omicidio della giovanissima Yara Gambirasio, avvenuto nel 2010.

Su Canale Nove alle 21.25, invece, viene proposto il secondo episodio del documentario naturalistico dal titolo Africa Segreta. Il lungometraggio esplora l’Africa orientale, una terra imprevedibile in cui la natura è ancora padrona degli equilibri fra la vita e la morte.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema, canale 303, va in onda alle 21.15 il film della celebre saga di 007 Vivi e Lascia morire. Si tratta del primo 007 interpretato da Roger Moore, che si trova a fronteggiare il narcotrafficante Mister Big nelle paludi del Mar dei Caraibi.

Sul canale 311 di Sky Cinema, alle 21.15 il thriller cult del 1954 diretto dal regista Alfred Hitchcock: La finestra sul cortile. L.B. “Jeff” Jeffries, è un fotoreporter costretto su una sedia a rotelle in seguito alla frattura di una gamba. Con un binocolo e un teleobiettivo trascorre le giornate osservando i suoi vicini di nascosto. Ma una sera un urlo lo sveglia, e la tapparella della signora Thorwald, nonostante l’afa, è l’unica chiusa in tutto il condominio. Convinto che sia stato commesso un delitto, Jeff inizia un’indagine che avrà numerosi risvolti inaspettati.