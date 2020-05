Real Time propone stasera il docu-reality dal titolo Il ragazzo di 380 chili. L’appuntamento è in prima serata alle 21:05 con tre episodi consecutivi che vanno in onda l’uno dopo l’altro.

Il ragazzo di 380 chili – chi è Billy Robbins

Protagonista degli episodi raccontati è Billy Robbins, considerato l’adolescente più obeso a livello planetario. Con la sua storia Real Time continua il trend degli appuntamenti dedicati alle persone molto over-size.

Abbiamo conosciuto, precedentemente la storia di Gina e dell’uomo di 450 kg. Adesso la vicenda è ancora più drammatica perché Billy Robbins è molto giovane ed ha iniziato a prendere peso già verso i 12-13 anni.

La lotta del ragazzo per cercare di perdere peso non ha avuto buon esito.

Al momento in cui le telecamere iniziano a riprenderlo, Billy Robbins ha 19 anni. Vive con sua madre e suo padre. E come tutti i ragazzi della sua età trascorre le proprie giornate guardando la televisione, giocando ai videogiochi e mangiando qualunque tipo di junk food. Naturalmente il peso è andato lievitando sempre di più fino al giorno in cui Billy Robbins non riesce più ad alzarsi dalla sedia e successivamente dal letto.

L’influenza della madre Barbara

A questo punto è la madre Barbara a prendersi cura di lui quasi fosse un bambino. Barbara infatti è pronta ad esaudire ogni suo desiderio. E in questo modo non si rende conto di fargli del male.

Billy per un certo periodo di tempo riesce ad ingurgitare persino 8000 calorie al giorno. La madre gli procura tutto il cibo che vuole, si prende cura della sua igiene personale, segue la televisione insieme a lui e dorme persino con il figlio.

Tutto questo ha portato Billy Robbins ad un peso di 380 kg. Ad un certo punto però si rende conto che deve spezzare questo circolo vizioso. Ha bisogno di una dieta non solo per cercare di liberarsi dall’autorità materna. Ha capito che l’obiettivo principale è dimagrire almeno fino a 82 kg se vuole vivere fino a 20 anni. E ne ha soltanto 19.

Il suo sogno segreto che non ha mai confessato alla madre è di poter lasciare la casa dei genitori e avere finalmente una vita indipendente.

Il ragazzo di 380 chili – il percorso di Billy Robbins fino ad oggi

Come tutti i protagonisti over-size, anche Billy Robbins ha seguito la trafila per cercare di dimagrire nella clinica del dottor Nowzaradan.

Il medico ha intuito immediatamente che per cercare di salvare il ragazzo, bisognava sottrarlo a l’influenza nefasta della madre. Ed ha trovato nel giovane una sofferenza infantile dovuta sempre al predominio della madre che lo ha portato a mangiare smodatamente fino ad arrivare a 380 kg.

Per quanto riguarda l’intervento chirurgico a cui Billy Robbins è stato sottoposto, sappiamo che è stato realizzato con successo.

Il titolo originale del programma è Half Ton Teen e la produzione è della Megalomedia.