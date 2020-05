Mercoledì 20 maggio, in diretta dalle 21.25 su Rai 3, va in onda un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto?, condotta da Federica Sciarelli.

Al centro della puntata la storia del finanziere scomparso a Brindisi. L’appuntato rischia l’accusa di diserzione in quanto è stato aperto un procedimento penale nei suoi confronti. La moglie lancia un appello affinché torni a casa e risolva la questione.

La diretta inizia con un appello ai famigliari di Massimiliano, un uomo di 52 anni scomparso da 5 giorni. E’ un uomo mite e celibe.Vive a Roma ma lavora nei mercati generali di Guidonia. E’ uscito sabato mattina presto per andare a lavorare e non vi ha più fatto ritorno. Non ha con sé il cellulare in quanto lo aveva perso il giorno prima, mentre aspettava l’autobus. La signora che ha ritrovato il telefonino aveva avvisato Massimiliano. Egli ha chiesto alla madre di andare a ritirarlo. Quando è uscito di casa indossava una tuta blu da lavoro le scarpe infortunistiche.

Chi l’ha visto? La storia di Lucia

Chi l’ha visto? si occupa dalla storia di Lucia. La signora è stata ricoverata all’ospedale di Frattamaggiore in quanto accusava forti dolori allo stomaco. I medici hanno scoperto che la milza spappolata e sono presenti altre gravi lesioni interne. Dopo due giorni di agonia, Lucia perde la vita. Le figlie raccontano che il trauma è dovuto o da una caduta o dalla violenza.

Lucia aveva da qualche tempo una relazione con Vincenzo, il nuovo compagno. Le figlie erano contrarie in quanto era un uomo poco raccomandabile. Vincenzo, alle telecamere di Chi l’ha visto?, spiega di non aver mai picchiato Lucia. Aggiunge che lei il sabato prima di Pasqua aveva avuto un grave incidente stradale. Vincenzo e Lucia si conoscevano già 8 anni prima in quanto erano amici. E la loro relazione amorosa è durata circa un anno e mezzo. L’uomo ha però confessato di aver malmenato l’ex moglie perché lo aveva tradito.

Chi l’ha visto? diretta 20 maggio Antonio Russo

La trasmissione si occupa nuovamente del caso di Antonio Russo. La moglie Anna Santa Catanesi è accusata di omicidio e distruzione di cadavere. La donna era già stata indagata 30 anni prima per un’altra vicenda. Avrebbe ucciso la coppia di anziani presso la quale lavorava attraverso un’ overdose di farmaci.

Anna Santa Catanesi avrebbe sedotto e sposato Antonio Russo solo per interesse. L’uomo infatti è benestante, possiede 5 immobili ed avrebbe intestato un appartamento alla figlia di Anna Santa.

Al termine del servizio, giunge una segnalazione per Massimiliano. Un conoscente l’ha visto lunedì mattina, tra le 7.30 e le 8, al mercato di Guidonia.