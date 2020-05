Mercoledì 27 maggio, in diretta su NOVE dalle 21.25, è andato in onda il secondo appuntamento del docu-reality Cambio moglie.

In questa puntata si sfidano una coppia di quarantenni bresciani, i Marra, ed una giovane coppia romagnola, i Michelini. Scambiandosi le consorti per una settimana, le famiglie devono abituarsi alle regole e allo stile di vita delle nuove mogli.

Cambio moglie diretta 27 maggio 2020 Marra vs Michelini

Nella diretta del 27 maggio le famiglie Marra e Michelini si scambiano le mogli. I primi partecipanti sono Gianluigi e Luna. Si sono conosciuti sui social e gestiscono un bar a Montichiari; in provincia di Brescia. Amano la vita mondana e curano maniacalmente il loro aspetto fisico. Si allenano in palestra e vanno spesso a ballare in discoteca.

Ad Alfonsine invece vivono i Michelini, Lorenzo e Valentina, entrambi ventottenni. Si sono conosciuti durante un evento folkloristico. Lui fa l’elettricista, lei è impiegata. Valentina è una ragazza semplice, non le piace truccarsi ed è amante delle tradizioni. Con Lorenzo va spesso in balera a ballare il liscio.

Cambio moglie il giorno dello scambio

Dopo le presentazioni è arrivato il giorno dello scambio delle mogli. Le signore possono curiosare indisturbate nelle nuove abitazioni in attesa del rientro dei mariti.

Mentre Luna adora gli abiti succinti, a Valentina piace indossare dei vestiti molto classici, quasi anonimi. Le due donne sono completamente opposte. Dopo l’ispezione Luna e Valentina leggono le istruzioni della famiglia. Luna dovrà preparare la pasta e itortellini fatti in casa. Valentina invece dovrà mangiare cibi sani e proteici.

Il primo giorno nella nuova famiglia

Per Valentina e Luna è il momento di affrontare il primo giorno nella nuova famiglia. Valentina trascorre l’intera giornata al bar con Gianluigi. Ma è troppo chiusa in se stessa e non riesce a socializzare con i clienti. Luna invece di buon mattino, inizia a preparare la pasta fatta in casa con una tutina di pelle aderente. Lorenzo la costringe a struccarsi e ad indossare abiti più comodi.

Giunge la sera. Luna va in balera con Lorenzo mentre Valentina litiga con Gianluigi sull’outfit da indossare per andare in discoteca. Gianluigi vuole che la ragazza sia appariscente ma lei è restia. La serata di Luna termina alle 22 mentre quella di Valentina inizia a mezzanotte. La ragazza non si sente a proprio agio nel locale e spera di andare via al più presto. Dopo la serata in discoteca Valentina e Gianluigi vanno ad aprire il bar.

Cambio moglie diretta 27 maggio la scelta dell’abito da sposo di Gianluigi

Gianluigi si fa accompagnare da Valentina per scegliere l’abito per il matrimonio. L’uomo vuole sposare Luna perché è la sua anima gemella. E desidera che anche la ragazza indossi qualche abito da sposa. Anche Valentina in futuro vorrebbe convolare a nozze. E si emoziona nell’ammirarsi con l’abito bianco.

Il risveglio di Luna è più complicato. Dopo aver preparato la colazione, deve occuparsi delle pulizie. Lorenzo la obbliga a rifare il letto in quanto lui non muove un dito. Secondo lui la cura della casa spetta solo alla donna. E Luna gli rimprovera il suo atteggiamento maschilista. Nel pomeriggio la coppia decide di andare a pesca.

Cambio moglie Le nuove regole

E’ il momento per le donne di imporre le nuove regole. Lorenzo deve collaborare con Luna nelle faccende domestiche. Deve rifare il letto, pulire il bagno e le altre stanze. Luna vuole fargli comprendere l’adrenalina e per tale ragione lo costringe ad affrontare un’arrampicata sulla torre. Il giorno successivo mentre Lorenzo pulisce l’appartamento , Luna svolge dei lavori in campagna.

Gianluigi invece deve rinunciare agli abiti appariscenti e agli integratori. Dovrà mangiare piatti tipici romagnoli e dovrà imparare a fare i tortelli. Durante il pranzo Gianluigi si rifiuta di mangiare dei cibi a base di grassi e farinacei. La discussione tra i due sfocia in un’accesa lite. Dopo aver chiarito Valentina lo porta con sé in un circolo per fare una partita a bocce.

Le coppie a confronto

Dopo la settimana di scambio è giunto il momento per le coppie di ricongiungersi e per confrontarsi. Luna rimprovera ai Michelini di svolgere una vita troppo monotona per avere solo 28 anni.

Valentina invece spiega ai Marra di essere troppo esibizionisti. Ed è ridicola la voglia di essere giovani a tutti a costi. Inoltre dovrebbero mantenere i propri spazi perché sono sempre insieme.

Termina così’ la seconda puntata della nuova edizione di Cambio moglie.