La notizia che Sandra Milo si è incatenata fuori Palazzo Chigi ha fatto in tempi brevissimi il giro di tutti i contenitori televisivi. Nel day time pomeridiano di ieri, sono stati soprattutto La vita in diretta e Pomeriggio 5 a cavalcare il gesto dell’attrice. Il fine è di puntare l’attenzione dei media, ma soprattutto del governo, sulla drammatica situazione in cui versano i lavoratori dello spettacolo all’indomani della pandemia Covid – 19.

Sandra Milo incatenata fuori Palazzo Chigi per il mondo dello spettacolo

La Milo è arrivata molto presto, nel pomeriggio, nelle vicinanze di Palazzo Chigi. Aveva con se una lunghissima catena con la quale si è legata ai cancelli esterni. E’ stata subito avvicinata dal personale che le ha chiesto ripetutamente se avesse bisogno di acqua o di altri generi di conforto. Lo rendevano necessario l’età della musa di Federico Fellini che ha compiuto da poco 87 anni e il sole che batteva a quell’ora su Roma.

Sandra Milo ha risposto che non aveva bisogno di nulla, Chiedeva soltanto di essere ricevuta dal Premier Giuseppe Conte. Quando il Presidente del consiglio ha saputo della presenza dell’attrice, ha voluto immediatamente incontrarla. Il colloquio è stato molto lungo. Infatti nè La vita in diretta nè Pomeriggio 5 sono riusciti, attraverso i rispettivi inviati, ad intercettare, dopo l’incontro, l’attrice.

Prima di salire dal Premier, l’attrice ha rilasciato una breve dichiarazione ai cronisti

Conte è un politico di grandissima qualità, è un politico d’altri tempi, alla Pietro Nenni, ci ascolti. Noi chiediamo di essere ascoltati con grande civiltà.

I precedenti del gesto della Milo

Il gesto della Milo ha però dei precedenti. Intanto alcuni giorni fa aveva iniziato uno sciopero della fame per sensibilizzare il governo sulla situazione degli autonomi, le partite Iva, gli artisti e gli operatori del mondo dello spettacolo.

Quando Conte lo aveva saputo si era messo in contatto telefonico con l’attrice. Aveva promesso di richiamarla in tempi brevi. Ma purtroppo l’attesa era stata vana. Questo il racconto che la diva aveva fatto a Un giorno da pecora il programma di Radio 1 di cui era stata ospite in collegamento telefonico.

Anche in quella occasione aveva tessuto le lodi del Premier.

Il gesto di Sandra Milo avrà certamente conseguenze.