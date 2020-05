Ciao Darwin 7 replica 30 maggio – Bucatini vs Integratori

Canale 5 ripropone oggi, sabato 30 maggio, in replica, la puntata di Ciao Darwin 7 in cui si sfidano il mondo dei Bucatini contro quello degli Integratori.

Di seguito vi riproponiamo la diretta della puntata, datata 25 marzo 2016.

Ciao Darwin 7 replica 30 maggio – Diretta della seconda puntata

Il laboratorio antropologico di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha riaperto ancora una volta in replica.

“Italiani, figli dei selfie, benvenuti!”: Bonolis apre la puntata salutando il pubblico, attentamente suddiviso tra uomini e donne.

Cosa ci rende liberi, l’addominale scolpito oppure la pancia piena? È questa la domanda fondamentale della serata. A capitanare le due squadre, Maddalena Corvaglia in promozione di un sano stile di vita, e Francesca Cipriani, che invece dice di non amare i magri perché non sono uomini veri.

Viene introdotta la modella inglese Penny Lane, che impersona Madre Natura, in uno slippino che copre appena il necessario. La regia stacca sulle facce degli uomini in studio, puntualmente colti nelle classiche espressioni che caratterizzano il momento.

Arriva Laurenti vestito da emiro del Qatar, convinto che le donne amino gli uomini ricchi. Bonolis chiede se gli sembra corretta questa affermazione, se cioè conosca un uomo brutto che sia stato sposato da una donna solo perché ricco. Laurenti gli risponde “tu”.

Ma è ora che la serata entri nel vivo. Madre Natura va a sedersi alla sua postazione. Naturalmente, quando la ragazza si volta, lo slip si rivela essere più che altro un filo interdentale.

Ciao Darwin 7 replica 30 maggio – Genodrome

Canzoni per le due squadre: Ci vuole un fisico bestiale per gli uni, E la vita la vita per gli altri. Il pubblico indica la preferenza per il “manifesto canoro” dei Bucatini.

Nuova interruzione di Laurenti, che si porta dietro un dinosauro di plastica più alto di lui. Dunque ci si sposta all’esterno per il percorso ad ostacoli: in studio il conduttore fa recitare una preghiera ai presenti per salvare i Bucatini. Si sorprende presto: gli immensi culoni, anche se si “intufano”, riescono ad essere rapidi. Si susseguono scene surreali: si ride, che piaccia o no. Bonolis fa lo scorretto: Una domanda agli autori: se uno di loro dovesse morire durante la prova, entrerebbe nell’inceneritore?

Incredibilmente, tanto è disastrosa la performance, i Bucatini riescono a non prendere alcun voto. Bonolis chiede 10 punti come premio per l’impegno.

A spasso nel tempo

E ora si procede con lo spazio di A spasso nel tempo.

I due concorrenti vengono catapultati nelle varie edizioni delle Olimpiadi, dall’antica Grecia all’Inghilterra. L’ignoranza altrui è sempre consolatoria: qui ci sono problemi a riconoscere le bandiere dei paesi. Innanzitutto la Bulgaria non viene contemplata tra i paesi europei, ma addirittura la sua bandiera viene scambiata per quella dell’Italia.

Si continua cercando di indicare le varie discipline; il momento tragico arriva con gli sport invernali. Tra i vari tipi di slalom, Bonolis si trova a chiedere quante consonanti conosca il bucatino: dopo averle elencate, tenta la risposta “super h”, e il conduttore controbatte che quello è il nome di una pomata per emorroidi. Il campione di sci poi, diventa Alberto Sordi.

La prova giunge al termine con delle medaglie da pescare in una vasca: dentro una coppia di aitanti giovani in mezzo a montagne di schiuma. Lei è ovviamente a seno nudo, particolare che la telecamera provvede ad immortalare con un paio di zoom. Si chiude con 394 voti a favore degli Integratori contro i 266 dei Bucatini.

La prova coraggio

Segue una solita, sobria, coreografia in cui i fondo schiena non vengono lesinati. Si apre il dibattito tra fazioni, senza risparmiare colpi bassi e offese: la Corvaglia in particolare, sottolinea la sua attenzione estrema per l’aspetto fisico. Al punto da dire a una ragazza, eccessivamente grassa, di godersi la vita perché non potrà farlo a lungo. Vengono preferiti gli argomenti dei Bucatini, ma gli Integratori rimangono in vantaggio.

La sfida successiva si gioca tra i capitani Cipriani e Corvaglia. L’ex velina accetta solo perchè la controparte si è dichiarata disponibile. Si tratta di un antico rito di purificazione cambogiano. La persona entra dentro una teca in cui vengono poi lasciati lombrichi, blatte, topi e serpenti.

La Cipriani urla schifata, perché vuole “l’anestesia”. Sinceramente, è difficile immaginare di essere più contenuti al suo posto: i topi che le camminano sulle gambe farebbero schifo a chiunque. I millepiedi giganti inseriti nella teca, spiega Bonolis, possono arrivare a 20 centimetri: motivo questo, per cui aggiunge che “potrebbe essere un’occasione, per lei”.

Anche la Corvaglia non riesce a non urlare: il conduttore le intima di chiudere la bocca, altrimenti le blatte la scambiano per un cassonetto. Inutile specificare che l’accurata descrizione di topi e lombrichi che “vagabondano lungo le carni” rende la povera malcapitata ancora più preoccupata. Il climax si raggiunge quando viene introdotto il serpente corallo, che bisogna riuscire a prendere con le mani per poter mettere fine alla prova.

Integratori ancora in vantaggio.

Ciao Darwin 7 replica 30 maggio – defilé, sfilata intimo, Bucatini, Integratori

A venti minuti dalla mezzanotte, il défilé. Le mise sono le solite: giorno, sera, discoteca, intimo maschile e femminile. La Corvaglia e la Cipriani invece, si (s)vestono per una notte a Miami. I Bucatini si avvicinano sempre più agli Integratori, ancora in vantaggio.

Siamo infine al quiz nei cilindroni. I Bucatini partono con una tacca d’acqua di penalità. La concorrente degli Integratori pensa che la massima circonferenza equidistante dai poli della Terra sia il meridiano, e che l’ hippocampus sia l’ippopotamo. Però indovina il nome del protagonista del film Il Gladiatore, e questo le vale la vittoria.

Il mondo degli Integratori ha vinto su quello dei Bucatini.