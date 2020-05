Si chiama Gigi, questo sono io il programma musicale e di intrattenimento che va in onda il 30 maggio su Rai 1 in prime time.

Gigi questo sono io 30 maggio 2020

C’è sempre una prima volta e il programma Gigi questo sono io, rappresenta la prima volta di Gigi D’Alessio, su Rai1.

Questa sera va in onda il meglio del suo one man show.

Un intrattenimento vecchio stile dedicato ad un pubblico trasversale perchè l’artista napoletano è amato da giovani e meno giovani.

Il fine, ha detto D’Alessio nell’immediata vigilia, è di far cantare tutti gli italiani, dare loro un momento di serenità e disperanza nel futuro.

Insieme ai grandi della musica che si esibiscono insieme a Gigi D’Alessio, Rai 1 prova a contrastare lo strapotere di Ciao Darwin che anche questa sera è in replica su Canale 5.

Una serata comunque differente, che è costruita nello stile dei varietà di un tempo, con pubblico in studio e una miriade di ospiti sul palcoscenico. Gesti, atteggiamenti, comportamenti, familiarità, a cui purtroppo, oggi non possiamo più attenerci a causa dell’emergenza sanitaria che ci costringe alla ferrea regola del distanziamento sociale.

D’Alessio e lo spettacolo in replica

In studio i telespettatori trovano una grande orchestra diretta dal maestro De Amicis, un coloratissimo balletto e tante canzoni. Sono i brani che fanno parte della nostra vita, volti che c’erano e non ci sono più. Ma rivedremo amche debutti di giovani cantanti che oggi sono star mondiali.Insomma un tuffo nel passato per rividere tempi che, si spera, possano tornare.

Partecipano alla puntata best off: Claudio Baglioni, Renato Zero, Massimo Ranieri, Lucio Dalla, Mario Biondi, Anna Tatangelo, Arisa, Marco Mengoni e tanti altri artisti.

Tutti si uniscono a Gigi D’Alessio in questo evento musicale che nelle intenzioni di Rai 1, ha un fine.Riunire nuovamente tutta la famiglia davanti al piccolo schermo in un momento di aggregazione virtuale.

Gigi: questo sono io, appuntamento di sabato 30 maggio su Rai 1, è andato in onda nel 2010 in due puntate.

La regia era di Paolo Beldì. Le puntate ebbero un ascolto medio di sei milioni di telespettatori con una share del 22% circa.