Stasera in tv 31 maggio 2020. Inizia su Rai 1 la replica della prima stagione di Non dirlo al mio capo. Si conclude Un giorno in pretura su Rai 3. Tornano Live Non è la D’Urso e Non è L’Arena. Ecco nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 31 maggio 2020 programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 21.25, la prima stagione in replica di Non dirlo al mio capo. Due episodi. Il primo s’intitola “Bugie in regola”. Lisa (Vanessa Incontrada), vedova con due figli e un mare di debiti, si finge single per lavorare come praticante nello studio legale del cinico avvocato Vinci (Lino Guanciale). Ma non è facile dimostrare di essere all’altezza del ruolo e fare la mamma di nascosto. A seguire, “Punti di vista”. Lisa cerca di conciliare la vita familiare con quella lavorativa. Intanto allo studio legale deve occuparsi di un caso di mobbing.

Su Raitre, alle 21.20, Un giorno in pretura. Roberta Petrelluzzi dedica l’ultima puntata della stagione alla vicenda di Giuseppe Bigella, che si è autodenunciato per l’uccisione di Marco Erittu, avvenuta 12 anni fa nel carcere di San Sebastiano dove erano detenuti. Nella seconda parte si parla della morte di un ingegnere di Alessandria avvenuta nel 2006.

Su Rai 5, alle 21.15, I meccanismi della natura. Dall’ultimo dei microorganismi del plancton al più grande dei mammiferi, la catena di legami e collegamenti è lunga e articolata. Ma è una correlazione fondamentale per consentire la vita negli oceani.

Su Canale 5, alle 21.20, il talk show Live – Non è la d’Urso. “Pomeriggio Cinque” è andato in vacanza, ma Barbara D’Urso resta negli studi di Cologno Monzese per condurre le ultime puntate della stagione del suo talk show serale, che si dovrebbe concludere domenica 14 giugno. Il suo ritorno in autunno, visto il successo ottenuto, è praticamente certo.

Programmi La7 e Nove

Su La7, alle 20.35, l’attualità con Non è L’Arena. Al centro della puntata del talk di Massimo Giletti ritroviamo stasera l’emergenza economica causata dal Covid-19, con lo sguardo verso la nuova fase che dal 3 giugno consentirà anche gli spostamenti da regione a regione.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Continua il viaggio di Francesco Panella alla caccia del miglior ristorante italiano all’estero. Oggi è Santo Domingo. Qui Panella incontra 3 italiani che lo portano a mangiare nel loro locale preferito. In palio per loro cene pagate per un anno.

Stasera in tv 31 maggio 2020 i film in onda

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2015, di Afonso Poyart, Premonitions, con Anthony Hopkins, Colin Farrell. L’agente Merriwether deve far luce su una serie di omicidi e chiede aiuto al dottor John Clancy, ex psichiatra. I poteri d’intuizione dell’uomo conducono presto al killer.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1955, di Dino Risi, Pane, amore e…, con Sophia Loren, Vittorio De Sica. L’ex carabiniere Antonio torna a vivere a Sorrento. La sua casa è però occupata dalla pescivendola Sofia. La donna è disposta a condividerla, ma Nicolino, il suo spasimante, s’ingelosisce.

Su Tv8, alle 21.30, il film giallo del 2015, I delitti del BarLume – Azione e reazione, con Filippo Timi. Un turista russo beve un Cuba Libre al BarLume e muore avvelenato. Era lui la vittima predestinata o qualcuno voleva eliminare Massimo? Il barista e l’ispettore Fusco indagano.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 1993, di Steven Spielberg, Jurassic Park, con Sam Neil, Jeff Goldblum. Un miliardario clona il Dna dei dinosauri facendo rivivere le creature preistoriche. Per dare maggiore peso alla sua scoperta, convoca i paleontologi Alan Grant ed Ellie Sattler.

Su Iris, alle 21.00, il film thriller del 1971, di Clint Eastwood, Brivido nella notte, con Clint Eastwood, Jessica Walter. Il disc-jockey Dave Garner accetta un appuntamento con una donna, durtante l’assenza della fidanzata. Ma dopo la notte passata insieme, la donna comincia a perseguitarlo.

I film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2018, di E. Roth, Il mistero della casa del tempo, con Cate Blanchett, J. Black. Il piccolo Lewis si trasferisce dallo zio Jonathan e fa una sorprendente scoperta: il parente e la sua migliore amica sono due potenti maghi. Lo coinvolgeranno in una missione segreta.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Paolo Sorrentino, La grande bellezza, con Toni Servillo. Il giornalista Jep Gambardella passa le notti frequentando gli amici, come lo scrittore Romano e la spogliarellista Ramona e passeggiando per una Roma così affascinante che ancora riesce a stupirlo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Donovan Marsh, Hunter Killer – Caccia negli abissi, con Gerard Butler. Il sottomarino Tampa Bay della Marina americana è disperso in acque russe. Il capitano Joe Glass farà di tutto per recuperarlo, cercando di evitare un conflitto mondiale.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2018, di Steve McQueen, Widows – Eredità criminale, con Eliza Beth Debicki. Veronica, Alice, Linda e Belle non hanno nulla in comunque, eccetto un debito in attività criminali lasciato dai defunti mariti. Insieme organizzano una rapina per riuscire a recuperare i soldi.