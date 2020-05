Questa sera, 31 maggio 2020, alle ore 21.20 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live non è la D’Urso. Nel programma di Barbara D’Urso non mancherà l’ormai consueto punto della situazione sull’emergenza Coronavirus, con ospiti vip e rappresentanti delle Istituzioni.

Live non è la D’Urso, 31 maggio 2020, diretta puntata

Inizia il programma. Interviene Stefano Bonaccini, Presidente dell’Emilia Romagna e della Conferenza delle regioni.

“Mi dispiace per la Grecia perchè perderà una grande opportunità di avere turisti. Mi pare tra l’altro che abbiano fatto un doppio carpiato all’indietro perchè prima era escluso a tutti gli Italiani e adesso hanno già deciso che qualche regione dovrà fare i tamponi. Insomma, mi pare che sia un messaggio proprio sbagliato. In ogni caso avremo più turisti qui da noi. Ci prepariamo a promuovere la nostra regione e il nostro Paese nelle prossime settimane” – dice Bonaccini.

Live non è la D’Urso, Ricciardi: “Chi trasporta il virus sono i giovani”

Bonaccini continua poi a parlare della situazione Italiana, affermando che dobbiamo imparare a convivere con il virus perchè finchè non ci sarà il vaccino non potremo dire di averlo definitivamente sconfitto.

La D’Urso manda in onda un’intervista al Prof. Walter Ricciardi, Consigliere del Ministro della Salute.

“E’ un comportamento – non voglio dire da stigmatizzare perchè lo capisco – però da richiamare. Si pensa che il virus circola principalmente tra gli anziani, perchè per loro è più dannoso. Gli anziani sono più vulnerabili, però chi lo porta, chi lo trasporta, sono soprattutto i giovani. Ho visto delle scene di Milano, in piazza Duomo, centinaia di persone senza mascherina, io lì vedo l’incubazione del virus. In due settimane vedo casi di positività”.

Ricciardi spiega poi che con il sopraggiungere della stagione autunnale torneranno tutte le malattie respiratorie e quindi presumibilmente tornerà anche il virus.

Live non è la D’Urso, 31 maggio 2020, tutti al mare

Vengono mandate in onda delle immagini girate ad Ostia questa mattina. Sono moltissime le persone che hanno scelto di andare in spiaggia a prendere il sole incuranti del distanziamento sociale e della precauzioni da Covid 19.

“Qualche imbecille c’è anche in Emilia Romagna, non abbiamo solo gente perfetta e tutta responsabile ed è proprio per questo che per evitare che qualche cretino vanifichi lo sforzo della maggioranza dei cittadini. Se stiamo parlando di riaperture è perchè hanno funzionato le restrizioni che sono state chieste agli Italiani” – commenta Bonaccini.

Live non è la D’Urso, il caso Pivetti

Si cambia argomento. Interviene in studio Irene Pivetti, per difendersi nuovamente dalle accuse in merito alla vicenda che l’ha coinvolta. La Pivetti, nel corso dell’emergenza sanitaria, è stata accusata di aver venduto mascherine irregolari.

La Pivetti dichiara invece di possedere tutti i certificati necessari.