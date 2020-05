Arriva Airport Security Europa su DMax canale 52 del digitale terrestre. L’appuntamento è in prima serata per scoprire le modalità dei controlli doganali. Il programma arriva in esclusiva per l’Italia. Sono venti puntate, ognuna della durata di trenta minuti ciascuna.

Airport Security Europa su DMax il format

Dunque Airport Security Europa arriva su DMax dopo il successo delle edizioni precedenti incentrate sull’operato della polizia di frontiera di Spagna, Australia e Usa.

Il fine è di scoprire da vicino quanto accade ai controlli doganali degli aeroporti più importanti d’Europa. E inoltre conosceremo chi sono i protagonisti che hanno l’incarico di garantire la sicurezza dei confini del continente, reprimendo i reati più disparati. In prima tv assoluta da domenica 31 maggio alle 21:25.

Protagoniste del racconto sono le città di Barcellona, Cadice, Bruxelles e Francoforte. E, per l’Italia, le squadre di Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questi team sono addetti ai controlli di frontiera dell’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci di Roma – Fiumicino, il più importante hub italiano con oltre 40 milioni di passeggeri in transito ogni anno.

La prima puntata

Nella prima puntata viene individuata una passeggera sospetta proveniente da un volo dal Sud America. Gli agenti cominciano con le domande di rito: “Da dove viene, signora? Dal Paraguay? Perchè è venuta qui in Italia?”. Il Maresciallo approfondisce con le domande di rito: “Per favore, metta qui la valigia piccola. Titolo di viaggio? Il biglietto? Non ha niente da dichiarare riguardo la valigia? Ha del cibo?”.

La giovane risponde di avere solo condimenti e vestiti e gli agenti proseguono nel controllo… Alla vista del contenuto della valigia, la Guardia di Finanza sospetta che non si tratti solo di semplici “salse”. Il Maresciallo spiega: “L’apertura della busta ci ha permesso di sentire attraverso l’odore forte e acre quello che era il reale contenuto. Ci siamo accorti in pochissimi istanti che qualcosa non andava”. In pochi secondi, grazie alle provette istantanee in dotazione a finanzieri e funzionari doganali, scoprono se si trovano davanti a un reato di traffico internazionale di stupefacenti.

Nel solo 2019 ecco quanto è stato realizzato grazie all’attività della Guardia di Finanza del Gruppo di Fiumicino, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sono state arrestate in aeroporto 80 persone per reati in materia di stupefacenti, sequestrati oltre 140 kg di cocaina, più di 50 kg di eroina e 170 kg di altre droghe.

Sequestrate più di 4 tonnellate di sigarette e altri prodotti da fumo di contrabbando. Un’ingente attività di controllo, messa in campo ogni giorno, per stroncare alcune delle attività più redditizie per le organizzazioni criminali e contribuire alla sicurezza del Paese.

Airport Security Europa dove vederlo

Il programma è visibile al Canale 52 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 170, 171 e Tivùsat Canale 28. La serie è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play).