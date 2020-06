Martedì 2 giugno, in diretta dalle 21.25 su Italia 1, va in onda un nuovo appuntamento de Le Iene Show. La serata è condotta da Filippo Roma, Matteo Viviani e Giulio Golia.

Tra i servizi proposti in questa puntata: il caso Lotito- Zarate e la storia di Gaia, affetta da una patologia genetica. E deceduta a causa del Covid 19. Inoltre la trasmissione ha documentato anche l‘incontro tra il Premier Conte e l’attrice Sandra Milo.

Le Iene Show diretta 2 giugno 2020 La storia di Gaia

Il primo servizio della puntata è dedicato a Gaia, una ragazza affetta dalla sclerosi tuberosa. La ventisettenne è deceduta per aver contratto il Coronavirus. Un ‘operatrice dell’Istituto Maugeri di Veruno racconta che nella clinica era stato aperto un reparto Covid 19. Ma la clinica di riabilitazione non era in grado di gestire il virus in quanto il personale non era stato formato. Inoltre a causa delle carenze di materiale sanitario, gli infermieri si scambiavano mascherine e camici dopo averli disinfettati.

La zia di Gaia ha denunciato la struttura in quanto il Maugeri le aveva nascosto che la nipote era morta di Covid 19. La Procura ora indaga per omicidio colposo.

Le Iene Show Sandra Milo

Alessandro di Sarno intervista Sandra Milo. L’attrice ha deciso di fare lo sciopero della fame per sostenere la causa degli autonomi e Partite Iva. La Milo ha iniziato a lavorare a 12 anni. Ed ha accumulato ben 75 anni di lavoro. Ma la sua pensione è modesta perchè quando era giovane non si usavano le assicurazioni. E lei ha iniziato troppo tardi a preoccuparsene.

La Iene l’ha accompagnata ad acquistare una catena dal ferramenta perché ha deciso di incaternarsi a Montecitorio. Il Premier Conte le aveva promesso un incontro, che non si è mai realizzato. Dopo un’ora e mezza di attesa riesce ad entrare a Palazzo Chigi. Dopo aver atteso altri 40 minuti viene ricevuta dal Presidente del Consiglio. L’attrice gli ha spiegato le problematiche di chi lavora nel mondo dello spettacolo.

Le Iene Show diretta 2 giugno caso Lotito Zarate

Le Iene mandano in onda il servizio dedicato al caso Lotito-Zarate. Il Presidente della Lazio avrebbe pagato 14 milioni di transizione per ottenere Zarate che oggi gioca nel Boca-Junior.

Lotito avrebbe stipulato uno stipendio di 20 milioni in 5 anni e 3 anni di intermediazione. Dal contratto firmato però la cifra che appare è di 7 milioni. Inoltre il calciatore non è pagato direttamente dalla società ma da terzi (una società inglese).