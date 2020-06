Stasera in tv 8 giugno 2020. Il giovane Montalbano prosegue in replica su Rai 1, mentre gli appuntamenti con l’informazione di Report e Quarta Repubblica sono su Rai 3 e Rete 4. Renzo Arbore torna, in prima serata su Rai 2, con l’attesissimo nuovo programma: Striminzitic Show.

Stasera in tv 8 giugno 2020 – programmi Rai

Rai 1 alle 21.15 trasmette un altro Tv movie de Il giovane Montalbano. Il titolo è Capodanno. La serie prequel del Commissario Montalbano è stata realizzata nel 2012 in stretta collaborazione con Andrea Camilleri, che ha creato il poliziotto di Vigata. Michele Riondino interpreta Salvo Montalbano da giovane, non mancano anche Mimi Augello (Alessio Vassallo) e Carmine Fazio (Andrea Tidona) il padre di Giuseppe Fazio.

Alle 21.20 su Rai 2 c’è Striminzitic Show, sottotitolo Selected Repertory by Renzo Arbore & Friends. Nelle 21 puntate previste Renzo Arbore condivide con il pubblico il proprio archivio personale. L’esordio è in prime time. I successivi appuntamenti sono in seconda serata ogni giorno, sempre su Rai 2.

Il programma d’informazione Report va in onda su Rai 3 alle 21.20 . La domanda chiave della puntata di stasera è: quale sarebbe l’impatto ambientale ed economico se l’Italia diventasse il punto di riferimento mondiale per una nuova economia green? Si parla anche di Fase 2, Fase 3, test sierologici e vaccini.

Stasera in tv 8 giugno 2020 – programmi Mediaset

Su Rete 4 è proposta alle 21.25 la nuova puntata del talk del lunedì Quarta Repubblica. Il conduttore Nicola Porro accoglie ospiti sia in studio che in collegamento e propone argomenti di attualità, politica ed economia nazionale.

Robin Hood diretto da Ridley Scott nel 2009 è in onda stasera su Canale 5 alle 21.21. L’impostazione fortemente storica e poco romanzata della pellicola la distinguono dalle altre dedicate all’eroe di Nottingham. Il mitico arciere inglese, è interpretato da Russel Crowe, che “donava ai ricchi per dare ai poveri”.

Le repliche del programma Emigratis sono ancora in onda su Italia 1 alle 21.25. I comici Pio e Amedeo sono in viaggio per l’Europa con l’obiettivo di scroccare pranzi, cene e pernottamenti ai Vip che incontrano. Le parole d’ordine sono, come sempre, eccesso e sregolatezza.

I programmi La7, TV8 e Nove

La 7 propone alle 21.15 il remake del film Gloria – una notte d’estate (1980), intitolato semplicemente Gloria. Nonostante il regista, Sidney Lumet, abbia alle spalle capolavori come Quinto Potere, il lungometraggio ha diviso critica e pubblico. Gloria racconta di una donna da poco uscita di prigione, che dopo aver incontrato un bambino reso orfano da una gang di killer decide di prendersene cura.

Il film thriller sovrannaturale Premonition va in onda alle 21.30 su TV8. Linda, la protagonista, riceve la terribile notizia della morte del marito in un incidente d’auto. Il giorno seguente, però, si accorge di essere stata inspiegabilmente riportata indietro nel tempo di una settimana. E di avere, quindi, la possibilità di salvare suo marito dall’incidente. Ma i giorni iniziano a ripetersi in ordine sparso tra passato e futuro e l’impresa potrebbe essere più difficile del previsto.

Infine, su Canale NOVE viene trasmessa la prima puntata della prima stagione di Profiling. La serie tv di genere poliziesco ambientata a Parigi ha come protagonista Chloe Saint–Laurent, una profiler. Insieme con il detective Matthieu Perac, Chloe risolve i casi più intricati proposti alla polizia di Parigi.

I film in onda su Sky Cinema

Su Sky Cinema, canale 315, è trasmesso alle 21.15 il lungometraggio Sin City. Il film del 2005 è tratto dalle graphic novel del celebre fumettista Frank Miller, e racconta le vicissitudini degli abitanti della “città del peccato”: Sin City. La visione è sconsigliata a un pubblico di persone sensibili o minorenni.

Infine su Sky Cinema, canale 314, è proposto alle 21.15 Batman Begins di Christopher Nolan. Si tratta del primo capitolo della trilogia noir-action che ha cambiato il modo in cui il grande pubblico guarda ai supereroi. Le origini di Batman sono state raccontate con toni cupi e realistici, ma senza rinunciare alla spettacolarità tipica del genere comic-movie.