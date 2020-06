Striminzitic show diretta 8 giugno. Renzo Arbore esordisce questa sera, alle 21:20 su Rai 2, con il nuovo programma che racconta i suoi grandi successi. Lo affiancano due storici collaboratori, l’autore Ugo Porcelli e il musicista Gegè Telesforo, in un format ambientato nel salotto di casa Arbore. Lo spettacolo è realizzato in ventuno puntate, in onda ogni giorno – da domani in seconda serata – dal lunedì al venerdì.

Striminzitic show diretta 8 giugno – Il ritorno di Renzo Arbore su Rai 2

Scandagliare il suo enorme archivio personale, cogliere i momenti che hanno fatto la storia della televisione e riproporli in chiave innovativa con il suo inconfondibile estro. È questa la ricetta pensata da Renzo Arbore per lo Striminzitic show, che ne segna il ritorno su Rai 2. Il nome è un patto con l’ironia: il programma vive di varietà e spettacolo, ma senza la maestosità degli show del sabato sera. Al contrario, il suo cuore pulsa nel salotto dell’artista foggiano. Mentre, in collegamento video interverranno i diversi ospiti.

Per la nuova avventura, Renzo Arbore ha scelto di affidarsi alla collaborazione di due amici. Si tratta dell’autore Ugo Porcelli e del musicista jazz Gegè Telesforo. Con entrambi ha già scritto alcune delle pagine indelebili della sua carriera. Insieme, proveranno a far rivivere momenti cult del passato, senza rinunciare allo spazio dedicato ai talenti contemporanei.

Lo show che vi racconteremo in diretta questa sera, lunedì 8 giugno, è il prodromo di altre venti puntate di circa un’ora, registrare nei mesi scorsi. Le vedremo da domani in seconda serata, sempre su Rai 2.

Renzo Arbore ha dichiarato di aver ideato diciotto format originali, in carriera. Ciascuno di loro troverà nuovo spazio nel percorso dello Striminzitic show.