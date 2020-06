Stasera, 9 giugno, alle ore 21.15 su Sky Uno andrà in onda una nuova puntata di EPCC Live. Il one man show condotto da Alessandro Cattelan torna ancora una volta ad intrattenerci con grandi ospiti e simpatiche gag. Nel corso della puntata Alessandro Cattelan svelerà i nomi dei giudici di X Factor 2020.

EPCC Live, 9 giugno 2020, Cattelan svela i giudici di X Factor 2020

Inizia il programma. Cattelan fa il suo ingresso in studio con un giacchetto metalizzato da rockstar. Ricamato sul retro del giubotto il suo nome e la X di X Factor.

Cattelan presenta in anteprima i giudici della prossima edizione di X Factor: Manuel Agnelli, Emma Marrone, Hell Raton e Mika. Quest’ultimo non può essere presente in studio perchè è all’estero, quindi in sua vece entra in studio un ballerino con un tablet posto davanti al viso.

Prima di intervistare i giudici di X Factor, Cattelan ci parla dell’app Immuni. Ironizza sul fatto che molte persone abbiano deciso di non installarla per proteggere la propria privacy ed altri ancora si siano riversati nell’app store per recensirla negativamente. Peccato che si trattasse di un omonimo. In realtà l’app presa di mira è un app indiana, che nulla c’entra con quella lanciata in seguito all’emergenza sanitaria.

Il primo è Hell Raton. Nato in Sardegna e trasferitosi da piccolo in Latinoamerica – perchè la mamma è originaria di quei luoghi – Manuelito (questo il suo soprannome sin da piccolo) ha vissuto in moltissime città. E’ il fondatore di Machete, collettivo che ha lanciato diversi cantanti di successo (tra cui Salmo). Hell Raton ha dunque già dei trascorsi da scopritore di talenti. “Posso chiamarti Manuelito? Da dove nasce questo soprannome?” – gli domanda Alessandro. “Sono come un topolino piccolo che si intrufola ovunque” – spiega lui.

Hell Raton ad X Factor cerca il talento, imprescindibile, ed il futuro (“perchè la musica non deve avere paura del futuro e deve approcciarsi alle nuove tecnologie”).

Interviene in collegamento da Atene, Mika. Cattelan presenta ufficialmente i due giudici, che ancora non si conoscono. Mika svela di non conoscere neanche Manuel Agnelli. “Questa volta è come se fosse la prima volta che ho fatto X Factor. Ci sono tante novità” – dice il cantante. “Al tavolo abbiamo persone che non hanno paura di parlare con il cuore e questo rende tutto credibile. Quando parliamo con il cuore ognuno ha il suo motivo ed è nel giusto” – continua Mika, dando consigli ai futuri giudici.

Entra in studio Emma, che si dice molto emozionata. “Hai fatto le giovanili dei talent. Hai fatto Amici 10 anni fa, si chiude un cerchio. Hai fatto Sanremo, hai fatto tutto quanto” – la rassicura Alessandro.

Emma è molto contenta di questa nuova avventura ed è certa che sarà molto divertente: “I giudici sono tutti fighi”.

Il presentatore ricorda che la Marrone avrebbe dovuto aprire i concerti di Vasco Rossi, ma a causa dell’emergenza sanitaria è tutto rimandato, e le chiede se è contrariata per questo.

“Mi rode proprio il c***o. Ci rifaremo l’anno prossimo, più forti e più felici di prima. Spero che questa bolla di tempo sospeso ci aiuti a diventare persone migliori” – spiega la cantante. Cattelan dubita fortemente che la gente stia migliorando.