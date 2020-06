Stasera in TV mercoledì 10 giugno 2020 – Programmi, film, serie in onda

Stasera, mercoledì 10 giugno, scelta diversificata in tv ma senza appuntamenti di spicco. Nero a metà protagonista su Rai 1, Canale 5 prosegue le repliche di Tu sì que vales, Italia 1 propone il docufilm rEsistiamo. Su Rete 4 c’è Ocean’s eleven, su Rai Movie La città delle donne mentre Iris programma Fuga per la vittoria. Punti fermi del mercoledì, Chi l’ha visto? su Rai 3 e Atlantide su La 7.

Stasera in TV mercoledì 10 giugno 2020 – Programmi, film e serie in onda su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Stasera, alle 21:25, Rai 1 continua le repliche della serie Nero a metà, con Claudio Amendola. In onda gli episodi 7 e 8 della prima stagione. In Una canzone per te, su un autobus viene trovato il cadavere di una giovane rapper, mentre continuano le indagini sul caso Bosca. Intanto, montano i contrasti tra Alba e Malik e la tensione tra Muzo e Olga. L’episodio Una famiglia tranquilla ruota attorno all’omicidio di una gioielliera a Chinatown.

Su Rai 2, alle 21:20, c’è il film La regina del peccato, di Jean-François Rivard. La protagonista è Posy Pinkerton, che conduce una vita ordinaria, disciplinata e professionalmente di successo. Quando incontra Jack, un uomo d’affari, scopre il gusto di lasciarsi andare alle trasgressioni.

Mercoledì 10 giugno, Rai 3 propone alle 21:20 la puntata settimanale di Chi l’a visto?. Occhi puntati sulla possibile svolta nel caso Maddie McCann.

Tra i programmi di Rai 4, alle 21:20 c’è il film fantascienza Underworld, di Len Wiseman.

Mentre, Rai 5 dedicata la prima serata, dalle 21:15, all’opera. Il Coro e l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma eseguono Evgenij Onegin di Ciajkovskij. Dirige il Maestro James Conlon.

Segue alle 23:49 il docufilm Madonna and the Breakfast Club, sugli esordi della pop star.

Rai Movie programma alle 21:10 La città delle donne, di Federico Fellini. Marcello Mastroianni interpreta il donnaiolo Snaporaz, che insegue una donna incontrata sul treno e finisce ad un congresso femminista. Viene aggredito e scappa. Dall’incontro successivo con un indomito maschilista, nascono riflessioni che lo portano a rivedere il suo rapporto con le donne.

Infine, su Rai Premium, alle 21:20, il film dramamtico Emergenza d’amore. Segue alle 22:55 Io no mi arrendo, la miniserie con Beppe Fiorello nei panni del poliziotto Roberto Mancini, tra i primi a denunciare i crimini ambientali in Campania.

Stasera in TV mercoledì10 giugno 2020 – Programmi, film e serie in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Stasera, su Canale 5 proseguono le repliche di Tu sì que vales. Condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Con Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e Sabrina Ferilli.

Italia 1, mercoledì 10 giugno, propone alle 21:28 rEsistiamo – Diari dalla quarantena. È un docufilm sul lockdown realizzato da Simone Mele, Fabrizio Montagner e Susanna Paratore. Protagoniste le immagini girate dagli italiani nelle loro case durante il periodo delle restrizioni. Un racconto fatto di vita quotidiana e di testimonianze particolari ed emozionanti. Come quelle di medici e infermieri o di connazionali diventati piccole star dei social network.

Su Rete 4, alle 21:25, in onda il film Ocean’s eleven, diretto da Steven Soderbergh. Una spettacolare rapina nel caveau di un casinò a Las Vegas. Cast d’eccezione con George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon e Andy Garcia.

Mentre, su Iris, alle 21:12, c’è il celebre Fuga per la vittoria di John Huston. Durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni ufficiali nazisti sfidano un gruppo di prigionieri in una partita di calcio. Vogliono replicare a scopo propagandistico le lotte sul fronte bellico ed organizzano una partita-evento a Parigi. Le cose non vanno secondo i loro piani. Oltre a Sylvester Stallone, cast ricco di calciatori, con Pelé, Michael Caine, Bobby Moore e Osvaldo Ardiles.

Su Cine 34, per il ciclo dedicato a Carlo Verdone, in onda alle 21:10 I due carabinieri. Con Carlo Verdone e Enrico Montesano.

20 programma alle 21:11 gli episodi 11 e 12 della serie Wiskey Cavalier.

Italia 2 propone alle 21:20 quattro epidosi di Lupin III: la donna chiamata Fujiko Mine.

Su La 5, alle 21:10 c’è il film Baby Mama.

Infine, su Mediaset Extra in onda ale 21:10 la replica della puntata settimanale de Le Iene Show.

Programmi, film, serie mercoledì 10 giugno La7, La7d, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

Stasera in tv mercoledì 10 giugno, i programmi di La 7 prevedono alle 21:15 l’approfondimento giornalistico di Atlantide – Attacco alla democrazia. Andrea Purgatori analizza le rivolte in corso negli USA dopo l’uccisione di George Floyd da parte di un poliziotto, represse con violenza dagli agenti. Poi, allarga lo sguardo a quelle in atto ad Hong Kong e in altre zone del mondo per riflettere sullo stato attuale delle democrazie. Ospiti Rula Jebreal e Luciano Canfora.

Su La7d, alle 21:30, va in onda il film thriller Ore 10: calma piatta, di Phillip Noyce. Una coppia sconvolta dalla morte del figlio in un incidente, si concede qualche giorno a bordo di uno yacht. In mare aperto salva l’unico sopravvissuto ad un avvelenamento collettivo su un’altra barca. È l’inizio di una storia rocambolesca. Con Nicole Kidman.

Su Real Time, alle 21.20 c’è 5 gemelle sotto un tetto. La vita a dir poco agitata della famiglia Busby, negli episodi Selvaggi e Casa infestata!.

NOVE propone alle 21:35 il film Nati stanchi, con Ficarra e Picone. Due disoccupati ormai più che adulti provano ad affrancarsi dalle rispettive famiglie con cui ancora vivono. Ma non è chiaro se lo vogliano davvero.

Su Tv8, alle 21:30, Cameron Diaz e Ashton Kuthcer sono protagonisti in Notte brava a Las Vegas. Due sconosciuti si ritrovano sposati dopo una notte di folle divertimento a Las Vegas. Provano ad annullare il matrimonio, ma non sarà semplice.

Mentre, Cielo programma alle 21:15 il film d’azione Ice Quake, di Paul Ziller. Il collasso dei banchi di ghiaccio in Alaska sprigiona enormi quantita di metano e rischia di distruggere il pianeta.

Infine, Paramount Channel si tinge di giallo alle 21:10 con la serie Miss Marple, celebre personaggio ideato da Agatha Christie.

Stasera in TV Programmi, film, serie da vedere su Sky mercoledì 10 giugno



Per i programmi si Sky Uno, mercoledì 10 giugno alle 21:15 Best bakery – Pasticcerie d’Italia fa tappa a Vigevano, nell’episodio 12 della seconda stagione. Segue alle 22:20 Alessandro Borghese – 4 risoranti, tappa a Milano, stagione 6 episodio 7.

Mentre, il nuovo Sky Uno Vacanze Italiane stasera alle 21:15 propone un doppio appuntamento con Un sogno in affitto. Paola Marelli va prima nei lussuosi casali toscani con Gigi e Ross, poi in case altrettanto lussuose della Versilia, con Francesco Pannofino.

Sky Atlantic porgramma alle 21:15 la prima tv della serie Cercando Alaska. Episodi 5 e 6 della stagione 1.

Per quanto riguarda i film, Sky Cinema Uno offre alle 21:15 la commedia E poi c’è Katherine, con Emma Thompson e Mindy Kaling.

Segue, alle 23:05, Pelé, di Jeff e Michael Zimbalist. Il film sulla vita della leggenda brasiliana del calcio.

Sky Cinema Due, alle 21:15, ospita Fargo, celebre film dei fratelli Coen datato 1996.

Mentre su Sky Cinema Action alle 21:00 è l’ora di John Rambo, quarto capitolo della saga con Sylvester Stallone.

Su Sky Cinema Per te 1 alle 21:15 c’è Figli, film con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea ispirato ad un monologo del compianto Mattia Torre. 7

Infine, su Sky Cinema per te 2, Highlander – L’ultimo immortale, con Sean Connery e Christopher Lambert.