Lunedì 15 giugno , alle 20.35 su Rai 1, va in onda una nuova puntata de I Soliti ignoti- Il ritorno con la conduzione di Amadeus.

Il game show è tornato in onda dopo l’emergenza sanitaria in una versione in parte differente. Il pubblico è assente ed il concorrente di turno non è un personaggio famoso. Le fasi del gioco rimangono identitche. Ma la somma vinta verrà donata in beneficienza alla Caritas. Il Vip concorrente di questa puntata è Stefano De Martino.

Soliti Ignoti il ritorno 15 giugno