Questa sera, 16 giugno, alle ore 20.35 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata de I Soliti Ignoti. Dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria e la conseguente messa in onda di alcune repliche, il game-show di Amadeus torna con nuovi episodi inediti e speciali. Protagonisti sono i vip, che giocano per raccogliere fondi da donare in beneficenza alla Fondazione Caritas.

I Soliti Ignoti, 16 giugno 2020, Massimo Ceccherini ricerca le identità

Inizia il programma. Amadeus presenta il concorrente di questa sera: il comico Massimo Ceccherini.

“Sono veramente emozionato perchè tutti i pomeriggi seguo questo programma. Ah va in onda di sera? Non so mai che ore sono..mi stanno bene i capelli? Ci tengo a far bella figura perchè la mia mamma è una tua fan. Come si chiama non me lo ricordo però, sono emozionato” – afferma scherzosamente Ceccherini.

Il primo ignoto è Alessandro, 44 anni. Secondo Massimo l’uomo è un tatuatore perchè ha moltissimi tatuaggi. L’identità vale 6000 euro e la risposta è corretta. Alessandro svela di avere 170 tatuaggi e di aspirare a diventare attore.

La seconda identità da scoprire è quella di Anna, 51 anni. Ceccherini spiazza Amadeus affermando di essere un ex della donna. Lei nega. “Ah non sei Anna di Scandicci? Allora no, mi sono sbagliato” – dice lui. Massimo chiede gli indizi. L’identità vale 38.000.

Le persone mi guardano incuriosite quando mi dicono che vado in moto

Conosco a memoria le dosi

Una volta mi hanno scambiato per Sharon Stone

Secondo Ceccherini Anna “ti fa mangiare il gulash”. La risposta è corretta, Anna ha un ristorante polacco a Roma.

Il terzo ignoto è Lorenzo, 26 anni. Massimo risponde di getto e conferma subito che il ragazzo è un “rappresentante di libri scolastici”. “Ha il librino in mano” – esclama riferendosi al passaporto. Amadeus gli svela che lo hanno tutti e che non è un elemento indicativo. L’identità vale 66.000 euro (con imprevisto) ed incredibilmente Massimo ha indovinato.

“Non ho mai vinto niente in vita mia e l’unica volta che è finto (che non vinco io) vinco” – urla Ceccherini.

Daniela ha 36 anni. Massimo indica impulsivamente, che la ragazza “allena ciclisti” perchè indossa dei calzini a righe. “Ho voluto fare troppo il ganzo” – esclama poi pentito. L’identità vale 3000, ma la risposta è sbagliata.