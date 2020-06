Martedì 16 giugno, in diretta dalle 21.25 su Rai 2, va in onda la prima puntata di Made in Sud, con la conduzione di Stefano De Martino e Fatima Trotta.

Dopo il rinvio forzato a causa del lockdown, torna in prima serata lo show dedicato alla comicità partenopea. Nel rispetto dei provvedimenti normativi sul Covid 19, i comici devono mantenere il distanziamento sociale ed il pubblico è assente.

Anche quest’anno i conduttori sono affiancati da Biagio Izzo. Mentre le new entry sono Lello Arena, Sal Da Vinci ed Enzo Avitabile. L’ospite della prima puntata è il rapper Clementino che duetta con Avitabile. Inoltre il cast rende omaggio a Renato Carosone, di cui ricorre il centenario dalla nascita, con un medley di canzoni.

Made in Sud diretta 16 giugno 2020 prima puntata