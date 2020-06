Canale 5 ripropone oggi sabato 20 giugno, in replica, la quinta puntata di Ciao Darwin 7, condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. A sfidarsi le squadre Io so io e Noi non semo.

Noi vi riproponiamo al diretta della puntata.

Ciao Darwin 7 replica 20 giugno – diretta

La squadre Io so io è rappresentata dalla marchesa D’Aragona, mentre Noi non semo è capitanata da Manuela Villa. Rivediamo tutte le fasi della sfida.

Sigla scatenata: le squadre scendono dalle scalinate. Paolo Bonolis annuncia di avere la bronchite.

Un audio del film “Il marchese del Grillo“, dell’indimenticabile Alberto Sordi, introduce le categorie. Il mondo dei Io so io è presieduto dalla marchesa Daniela Del Secco D’Aragona. “Dall’altra parte c’è una mancanza di educazione, noi ci siamo guadagnati tutto sul campo“.

Ciao Darwin 7 replica 20 giugno – chi è Madre Natura Kristyna Teimerova

Manuela Villa, rappresentante dei Noi non semo, non va per il sottile: “Le vostre orecchie non sono abituare, sennò sapreste come suona il martello o il piccone“. Dalle scale scende l’odierna madre natura: si chiama Kristyna Teimerova e viene dalla Repubblica Ceca.

Impegnato nella solita missione di conquistare colei che tutto crea, Luca Laurenti entra in scena vestito da poeta. Il maestro recita una poesia natalizia; pretesto per avviare la solita sfida con Bonolis, vista fin troppe volte. “Voi due fate veramente pena” chiosa madre natura.

La gara canora è la prima. La categoria Io so io presenta Il più grande spettacolo dopo il big bang, di Jovanotti. A stupire è soprattutto una rappresentante di questa squadra con una possente voce lirica. Il manifesto dei Noi non siamo è Io so’ pazzo, di Pino Daniele. Qualitativamente il paragone non regge ma stracciano la concorrenza: 154-46.

Il genodrome

Dopo una serie di freddure tra Bonolis-Laurenti e il dinosauro, ci si collega con il Genodrome. Ad iniziare sono gli Io so io. Veloci nelle prime due fasi, le difficoltà aumentano nella rampa con la corda: la più in difficoltà è “la tarzana”. Due concorrenti passano i rulli ma la loro rappresentante non si attacca alla parete.

Partono anche i Noi non semo. Prova gagliarda di tutta la squadra; sugli scudi “Mano morta” che non perde occasione per palpare il fondo-schiena delle compagne. Anche per loro due concorrenti superano i rulli ma l’altro non resta incollato alla parete. Pareggio e ora siamo sul 194-86.

Ciao Darwin 7 replica 20 giugno – la macchina del tempo

La prova a spasso nel tempo riporta i concorrenti nell’era dei grandi esploratori. Il rappresentante degli Io so io ha una fissa per Tarzan, che dopo diversi tentativi si palesa. Anche questa sera arriva, seppur con molta più calma di sette giorni fa, l’incursione nell’altro mondo di Paolo Bonolis.

Grazie alla concorrente dei Noi non siamo, scopriamo che esiste un Polo Est. Non è da meno l’altro partecipante, il quale afferma come i nordisti siano gli abitanti dell’Artide. Drammatica anche la prova di geografica con Otranto che finisce in Veneto, Nuoro in Piemonte e il Mar Ionio in mezzo alla Toscana.

Questa sera i complimenti vanno a Paolo Bonolis che nonostante due casi disperati si è trattenuto un po’ e si è divertito di più. La fase drammatica termina con la concorrente dei Noi non siamo che cade tornando in studio sul monopattino. 274-206 gli Io so io accorciano.

Le opinioni delle due squadre

Sensuali, provocanti, in alcuni casi quasi eccessivi, i balletti di Ciao Darwin sono sempre pieni di adrenalina, particolari e originali. Complimenti a Marco Garofalo e al corpo di ballo. Si procede con il dibattito tra le due fazioni, partendo dalle domande dal web.

Per la marchesa D’Aragona loro portano il sorriso; Manuela Villa invece sottolinea che la sua categoria non lotta per i privilegi ma per l’uguaglianza. Tra figli di papà, truzzi, casalinghe di Trastevere, i toni si alzano. C’è anche chi propone una citazione di Manzoni per poi dimenticarsela. 430-250: allungo pesante dei Noi non semo.

La prova di coraggio odierna ci porta in Tibet. Per rendere amico il Dio dei terremoti gli antichi facevano un rito, che questa sera verrà replicato. Gli Io so io accettano alla prima chiamata, i Noi non semo alla terza e perdono in questo modo 100 voti.

La prova coraggio

La prima tappa del rito prevede che la ragazza sia corsparsa di miele e miglio. La prima divinità che entra, quella degli animali selvaggi, è rappresentata da delle caprette. Successivamente arrivano due montoni che incarnano le divinità della fertilità. Infine arrivano quelle della felicità: galli e galline. Molto bene la concorrente dei Io so io.

Arriva il turno dei Noi non semo. Il rito viene ripetuto in modo identico. Bisogna ammettere che ci aspettavamo una prova molto più dura. Brava lei ma meno della sua avversaria. 635-445 nuovo pesante allungo dei Noi non semo, continuamente favoriti dal voto popolare.

Ciao Darwin 7 replica 20 giugno – defilé, sfilata intimo uomo donna, Io so io vs Noi non semo

Leggermente in anticipo rispetto alle ultime settimane, ecco il défilé. Si parte dalla categoria giorno. Provocanti ma eleganti i vestiti della sera. Si passa ad un giorno da sindaco in cui sfilano le due capitane Manuela Villa e la Marchesa D’Aragona.

Si torna alla tradizione con una serata in discoteca. Si entra nella zona hot, prima con la categoria intimo uomo e poi quello donna. Bisogna ammettere che le proposte dei Io so io sono state più realistiche e sobrie. 714-566 il punteggio finale per i Noi non semo.

I cilindroni

Dopo aver presentato i concorrenti che partecipano al quiz finale dei cilindroni arriva il momento di Pupazzo Criminale. In studio si presenta anche Greg. Missione impossibile per gli Io so io che partono con tre tacche di svantaggio. E il loro rappresentante inizia sbagliando.

Dopo un errore la rappresentante dei Noi non semo mette l’avversario ad una tacca dal KO. L’inferno di Dante consegna la vittoria alla formazione dei Noi non semo.

Ciao Darwin 7 – La resurrezione torna sabato prossimo. Si sfidano gli italiani contro gli stranieri.