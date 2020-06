Da oggi lunedì 22 giugno, al via l’ultima settimana de La Prova del Cuoco.Per la prima volta il programma è arrivato fino alla conclusione di giugno essendo stato bloccato per due mesi a causa della pandemia Covid – 19. E’ tornato in onda lo scorso 25 maggio. Ma, dalle notizie che circolano, il cookong show di Rai 1 non ha futuro. E da settembre lascia il posto ad un altro programma condotto da Antonella Clerici dalla sua casa di Arquata Scrivia.

La prova del cuoco ultima settimana: addio al cooking show

Dunque, dopo un anno di eventi straordinari, Elisa Isoardi e Claudio Lippi sono pronti a salutare il pubblico e tutta la famiglia dei cuochi.

Si chiude l’ultimo anno di esistenza in video del cooking show proprio quando si stava per celebrare il ventennale previsto per il prossimo ottobre.

In questa settimana finale, sono in programma le emozioni della Gara Finale in cui si sono scontrate la squadra delle donne e quella degli uomini.

La curiosità è di vedere chi vincerà tra i due team. Da una parte le cuoche che hanno fatto parte della squadra delle donne, come Luisanna Messeri, Angelica Sepe, Valentina Pistoia, Alessandra Spisni e Ginevra Antonini.

Dall’altra la squadra degli uomini, rappresentata da cuochi come Fabrizio Sepe, Andy Luotto, Michelangelo Sparapano, Natale Giunta e Franco Marino.

Continuano gli show cooking anche nell’ultima settimana

Continuano anche gli show cooking dai luoghi più suggestivi del nostro Paese, scovati dai cuochi della famiglia. Queste figure, infatti, ancora non hanno potuto raggiungere gli studi e cucinano in location da sogno tra mari, montagne, laghi e campagne.

Anche nell’ultima settimana Elisa Isoardi e Claudio Lippi continuano a proporre ricette. Continuano a cucinare, dare consigli e trucchi, scovare luoghi e prodotti. Il tutto, sottolineano i cuochi e gli chef, nel rispetto del cibo e mettendo sempre in evidenza l’importanza delle eccellenze, del made in Italy e quello che l’Italia rappresenta, in tutto il mondo.

Pronti dunque per il gran finale che un programma che è entrato nella storia della televisione. E’ stato infatti il primo cooking show made in Italy.

Appuntamento, dunque, con Elisa Isoardi, Claudio Lippi e tutti i cuochi su Rai1 per gli ultimi sei giorni, poco prima di mezzogiorno, su Rai1.