Da lunedì 2 luglio 2020 torna Techetechetè nella fascia dell’access prime time. Conclusa l’edizione di Soliti ignoti – il ritorno, arriva, puntuale come ogni estate, l’appuntamento con le Teche Rai e il meglio (ma anche il peggio) della televisione made in Italy.

Techetechetè 2020 dal 2 luglio in access prime time

Il programma, divenuto una consuetudine di ogni stagione estiva, dal 2 luglio accompagna il pubblico di Rai 1 in un viaggio a ritroso nell’universo del nostro piccolo schermo. Questa volta, però, c’è una novità nella formula. Ogni giorno della settimana è dedicato ad un determinato argomento, ad un tema specifico.

Ecco come è articolata la nuova edizione di Techetechetè, dal lunedì al giovedì

La settimana inizia con il Lunedì dedicato ai grandi sceneggiati del passato. Ci si immerge nel mondo di un genere che si può considerare l’antenato della fiction odierna. Realizzati inizialmente in bianco e nero fino all’avvento del colore nel 1976, gli sceneggiati hanno segnato un’epoca. Ne rivediamo i grandi protagonisti da Gino Cervi in 18 versioni de Il Commissario Maigret tratte dai romanzi di George Simenon, a Ubaldo Lay nel notissimo Il tenente Sheridan. E tanti altri tratti dai grandi capolavori della letteratura come La cittadella con Alberto Lupo.

Il martedì è la volta di Sanremo Graffiti. Settanta edizioni del Festival dalla canzone italiana attendono di essere rivisti dal grande pubblico televisivo in una versione Graffiti. Un excursus attraverso i brani più noti, ma anche quelli meno conosciuti con episodi e chicche ritrovate per l’occasione.

Il mercoledì è dedicato ai Viaggi in Italia. Quali erano le abitudini dei nostri connazionali in passato? Quali mete e quali città hanno visitato maggiormente? Lo documenta ogni settimana Techetechetè.

Giovedì è l’appuntamento con I numeri Uno. Tutti i personaggi principali della nostra Tv sono riproposti all’interno del contesto in cui si sono più volte fatti conoscere dal grande pubblico. Da Mario Riva ad Ave Ninchi, solo per citare due nomi.

Dal venerdì alla domenica ecco i temi

Venerdì Techetechetè si occupa del Jukebox. E di quanto fosse amato dai giovani degli anni Sessanta per ascoltare le loro canzoni preferite. E’ stato uno dei simboli degli anni Cinquanta negli Stati Uniti.

ll jukebox, insieme al flipper ha segnato la storia dell’intrattenimento pubblico nei bar. Ed è anche presente in moltissimi film e telefilm (Fonzie in Happy Days lo attivava con un pugno ben assestato)

Il sabato non può che essere dedicato al Varietà ed ai grandi spettacoli della storia del piccolo schermo made in Italy. Dal varietà di Antonello Falqui alla declinazione del genere in epoca più recente: un excursus a 360 gradi.

La domenica, infine, è dedicata ai Grandi Temi.

