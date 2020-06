Oggi, 22 giugno 2020, alle ore 18.45 su Rai 1 andrà in onda una nuova puntata de L’eredità. Flavio Insinna ci presenterà i nuovi concorrenti. Scopriamo insieme chi sono.

L’eredità, 22 giugno 2020, nuovi concorrenti: ecco chi sono

Inizia il programma. Flavio Insinna presenta gli ex campioni che gareggeranno questa settimana. Il primo è Giuseppe Galanti di Roma, ma vive in un paese vicino a Benevento. Laureato in giurisprudenza, si è successivamente appassionato alla campagna e proprio per seguire questa passione ha deciso di trasferirsi lasciando la capitale.

Nella prima manche Giuseppe deve abbinare figli e papà famosi.

E’ poi il momento di Alice, campionessa del 2017. Indossatrice e modella, è stata incoronata Miss Mondo Italia nel 2009.

I suoi abbinamenti riguardano fatti accaduti prima o dopo la scoperta dell’America.

Andrea è stato campione nel 2018, ma è già tornato all’Eredità per la puntata benefica a favore dell’AIRC. Cervellone, studia matematica all’Università di Firenze. E’ fidanzato con un suo omonimo, Andrea.

Il campione deve dire cognomi e nomi di cantanti famosi.

L’eredità, 22 giugno 2020, conosciamo i concorrenti

Letizia è della provincia di Teramo. Campionessa nel 2016, è ingegnere del territorio e dell’ambiente. Lavora in un’azienda che produce tubi industriali. Gioca a pallavolo ed è sposata con Giovanni.

Per lei abbinamenti a tema fiumi o monti.

Giuseppe C. è di Ascoli Piceno. Campione nel 2017, è una guida turistica. Racconta la difficoltà di lavorare in uno dei settori più colpiti dall’emergenza sanitaria, ma è ottimista per il futuro.

I suoi abbinamenti riguardano aggettivi al grado comparativo o superlativo.

Chiara viene dalla provincia di Caserta ed è stata campionessa nel 2016. E’ psicologa specializzanda in psicoterapia. Deve terminare la scuola, ma già esercita sotto sorveglianza. Chiara lavora molto con bimbi autistici e li aiuta a “mettere in ordine il loro mondo ordinato e disordinato allo stesso tempo”.

Chiara abbina i musicisti ai loro strumenti.

L’eredità, 22 giugno 2020, L’una o l’altra

Si passa alla seconda manche: l’una o l’altra. Giuseppe G. sbaglia una domanda sul Mago di Oz, anche Alice non indovina una domanda sul film “Dal tramonto all’alba”. Andrea indica correttamente che il colore della facoltà di giurisprudenza è il blu, Letizia non sa che uno degli ingredienti del Mimosa è l’arancia. Giuseppe C. indovina una domanda sul Vangelo di Marco, Chiara sa che la canzone “Genova per noi” è stata scritta dal piemontese Paolo Conte.

Al secondo giro Giuseppe G. sbaglia e sfida a duello il suo omonimo, Giuseppe C. E’ quest’ultimo ad avere la peggio.

L’eredità, 22 giugno 2020, date e parole da scoprire

Le quattro date sono il 1919, il 1950, il 1976 ed il 1983. Letizia afferma che Eduardo ha lavorato ne “Il mercante di Venezia” nel 1919, ma sbaglia perchè la data corretta è il 1983. Sfida dunque al duello Chiara. Il ritmo è serrato, ma alla fine è Letizia a vincere.

La prima parola da indovinare è “Pevera”, Alice capisce che il termine indica “un grosso imbuto”. La seconda è “Anaclinterio” e stavolta è Andrea a capirne il significato. L’anaclinterio è il capezzale del letto. Vanno al duello Letizia e Giuseppe G. Letizia ha qualche difficoltà con il calcio, parte del fucile, dunque Giuseppe G. riesce ad arrivare al Triello.

L’eredità, 22 giugno 2020, il Triello e la Ghigliottina

Alice indovina il significato di “Kummerspeck” (kg in più presi a causa della tristezza). Andrea sa che l’albicocca è un frutto climaterico e matura anche dopo essere stata raccolta. Alice, Giuseppe G. e Andrea si sfidano domanda dopo domanda. Parità per Alice ed Andrea, che si scontrano ai trenta secondi per continuare la loro gara.

Ai calci di rigore vanno Giuseppe G. ed Andrea. Vince il primo, per 4 a 2. Giuseppe G. affronta la Ghigliottina con 160000 euro.

Il campione deve decidere tra vincitore e vittoria e sceglie vittoria. La risposta è corretta. Tocca poi a vincere e perdere, ma sbaglia dicendo vincere ed il bottino si dimezza. Accade lo stesso tra scena e piena (la risposta corretta è piena) e tra lontano e prossimo (la risposta corretta è prossimo).

L’ultimo termine è iniezione, ma Giuseppe sbaglia ed ancora una volta il suo bottino si dimezza. Rimangono solo 10000 euro.

E’ il momento di indovinare la parola di stasera, secondo Giuseppe è FELICITA’, ma purtroppo il Campione comprende subito di essere caduto in errore. La parola corretta è FIDUCIA.