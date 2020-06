Novità per Resta a casa e vinci che ospita tra gli esperti anche Elsa Fornero per il settore economia. Come vi avevamo anticipato il quiz condotto da Costantino Della Gherardesca è all’esordio il 6 luglio nel day time pomeridiano di Rai 2.

Resta a casa e vinci la nuova formula

Resta a casa e vinci, dunque, arriva sulla seconda rete il 6 luglio e vi rimane fino al 21 agosto. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì, alle 14:00. Il programma è realizzato dalla Stand By Me di Simona Ercolani e resta ancora un comdy quiz sullo stile di Costantino della Gheradesca.

Il format del programma si adegua alle nuove regole anti Covid. E non prevede più l’arrivo l’arrivo di Costantino nelle case degli italiani per giocare insieme a loro. Dopo due edizioni trascorse a girare l’Italia con Apri e vinci, arriva la versione Resta a casa e vinci.

Costantino della Gherardesca torna su Rai 2 a proporre domande di cultura generale alle famiglie italiane. Questa volta, però, il conduttore si trova in uno studio televisivo. E le famiglie le incontra in collegamento: i concorrenti infatti, sono comodamente seduti sul divano di casa.

Resta a casa e vinci Elsa Fornero e La Ruota degli Esperti

La novità di questa edizione post Covid è la presenza della Ruota degli esperti di cui fa parte Elsa Fornero. Ma ci sono molti altri personaggi, alcuni davvero insospettabili, ognuno ferrato in una particolare disciplina. Tra questi Gabriele Corsi che torna a riaffacciarsi su Rai 1 dopo il programma Amore in quarantena condotto su Rai 1.

Ecco chi sono tutti i componenti di La Ruota degli Esperti e le materie in cui sono preparati

Marco Carta per il Festival di Sanremo,

Gabriele Corsi per Cartoni Animati,

Lory Del Santo per il Cinema,

Carmen Di Pietro per la Letteratura,

Elsa Fornero per l’Economia,

Vera Gemma per la Seduzione,

Giancarlo Magalli per la Storia della tv,

Enzo Miccio per il Galateo,

Nicole Rossi per lo Slang Giovanile

Federico Russo per il Calcio.

Come sono organizzate le varie puntate.

Costantino conduce la sfida tra due famiglie, attraverso il classico quiz e prove di abilità. Ma ad arricchire quest’edizione arrivano le domande della Ruota degli esperti, composta da personaggi famosi particolarmente preparati in specifiche materie.

Alla fine della sfida, la famiglia con il montepremi più basso viene eliminata dal gioco. L’altra ha la possibilità di affrontare la famosa domanda del porcellino: una domanda a risposta multipla. Se la risposta è giusta, viene conquistata la somma di 2500 Euro da devolvere in beneficenza.

Ad affiancare Costantino non una valletta qualsiasi ma un pupazzo del Porcellino simbolo del programma.

La regia è affidata a Giorgio Romano. Il programma è realizzato sulla base del format Cash at your door.