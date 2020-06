Questa sera, 25 giugno, alle ore 20.35 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata de I Soliti Ignoti. Dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria e la conseguente messa in onda di alcune repliche, il game-show di Amadeus torna con nuovi episodi inediti e speciali. Protagonisti sono i vip, che giocano per raccogliere fondi da donare in beneficenza alla Fondazione Caritas.

I Soliti Ignoti – il ritorno, 25 giugno 2020, diretta puntata

Inizia la puntata. La concorrente vip di stasera è Anna Falchi.

L’ignoto numero 1 è Maila, 18 anni. Anna ne riconosce l’avvenenza e risponde dunque che è una modella di costumi da bagno. L’identità vale 3000 euro e la risposta è corretta.

Il secondo ignoto è Valeria, 36 anni. Anna chiede gli indizi:

Mi guardano strano quando mi commuovo davanti ad un film comico

Una volta ho chiesto l’età al fratello gemello di mio marito

In quello che faccio mi sento un po’ pioniere

La Falchi chiede la provenienza dell’ignoto. Valeria è di Napoli. Anna ritiene che la donna faccia cocktail a base di spezie. L’identità vale 66000 euro, ma la risposta è sbagliata.

L’ignoto numero 3 è Salvatore, 32 anni. Secondo Anna ha il physique du rôle di un musicista e risponde dunque che Salvatore è un flautista. L’identità vale 35000 euro, ma anche stavolta la risposta è sbagliata.

Il quarto ignoto è il signor Angelo. Anni “tanti”, secondo quanto afferma. Sfida Amadeus ad indovinare la sua età, ma poi gliela rivela. Ha 84 anni.

Anna intuisce subito la professione di Angelo grazie al suo costume particolare ed alla sua provenienza (Roma). Il signor Angelo recita poesie romanesche. Anna guadagna 4000 euro.

I Soliti Ignoti – il ritorno, 25 giugno 2020, gioca Anna Falchi

L’ignoto numero 5 è Francesca, 39 anni. Anna le chiede gli indizi.

Sono solita fare figuracce, combino guai

Lavoro sempre su qualcosa di nuovo

Tutti mi guardano male quando canto e ballo dove mi trovo senza rendermene conto

La Falchi è indecisa tra “fa cocktail a base di spezie” e “tutela marchi su internet”, ma alla fine propende per la seconda. L’identità vale 100000 euro con imprevisto. La risposta è corretta!

L’ignoto numero 6 è Beppe Convertini, che accompagnerà Anna Falchi in una nuova avventura televisiva. I due condurranno il programma “C’è tempo per”. “Racconteremo ciò che di bello c’è nel terzo tempo della vita, perchè i nostri nonni sono straordinari” – svela Beppe.

Secondo Anna, Convertini annaffiava l’orto del nonno. L’identità vale 6000 euro e la risposta è corretta.

Il settimo ignoto è Fabio, 41 anni. Anna chiede l’incontro ravvicinato poichè vuole osservare le sue mani da vicino.

Gli chiede poi gli indizi:

Mi chiamano Furio perchè sono molto metodico

Ho praticato per anni pallavolo a livello agonistico

Sono un piacere per le orecchie altrui

Secondo Anna, Fabio “sa tutto del fratino”. L’identità vale 23000 euro, ma la risposta è sbagliata.

L’ignoto numero 8 è Antonio, 35 anni. Anna ha ancora un incontro ravvicinato ed anche stavolta chiede di osservare le mani del ragazzo.

In base al suo look, che definisce stravagante, la Falchi risponde che Antonio “fa cocktail a base di spezie”. La risposta è corretta ed il montepremi della concorrente raggiunge i 126000 euro.

I Soliti Ignoti – il ritorno, il parente misterioso è Davide

E’ il momento del parente misterioso, Davide. L’uomo a 44 anni. Anna ritiene che Davide sia il fratello di uno dei concorrenti e nota somiglianze con gli ignoti 2 e 5.

La Falchi decide di utilizzare il binocolone e dimezza dunque il montepremi, che arriva a 63000 euro.

Anna conferma la sua intuizione, a suo parere il parente misterioso è il fratello dell’ignoto numero 5. La risposta è però sbagliata. Davide è il fratello dell’ignoto numero 7.