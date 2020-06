Questa sera, 26 giugno, alle ore 20.35 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata de I Soliti Ignoti. Dopo lo stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria e la conseguente messa in onda di alcune repliche, il game-show di Amadeus torna con nuovi episodi inediti e speciali. Protagonisti sono i vip, che giocano per raccogliere fondi da donare in beneficenza alla Fondazione Caritas.

I Soliti Ignoti – il ritorno, 26 giugno 2020, diretta puntata

Inizia il programma. La concorrente vip di stasera è Tosca D’Aquino.

L’ignoto numero 1 è Walter, 52 anni. L’uomo ha un abbigliamento particolare, indossa infatti un lungo grembiule. Grazie a questo indizio, Tosca capisce subito che è lui ad avere un ristorante sul mare. L’identità vale 3000 euro, la risposta è corretta.

L’ignoto numero 2 è Martina, 32 anni. Anche lei ha un outfit particolare e molto indicativo: indossa infatti un vestito di velluto verde. Tosca intuisce che è lei che “balla la danza irlandese”. L’identità vale 9000 euro e la risposta è corretta.

Il terzo ignoto è Michele, 36 anni. Tosca chiede gli indizi:

Da piccolo facevo scappare i tacchini di nonno

In quello che faccio è normale consigliare il cliente

La frase che ripeto più spesso è “A lavare la testa all’asino si perde tempo, acqua e sapone”

In base all’aiuto Tosca afferma che Michele è un promoter di miele. L’identità vale 66000 euro, ma la risposta è sbagliata.

Il quarto ignoto è Ludovica. Anche in questo caso Tosca chiede gli indizi:

Conservo tutte le letterine dei fidanzati di quando ero adolescente

Da piccola io e mia sorella abbiamo allagato il terrazzo condominiale

Conosco tutte le caratteristiche di quello che tratto

La D’Aquino torna ancora una volta all’identità del promoter di miele. L’identità vale 23000 euro con imprevisto, ma la risposta stavolta è corretta.

Soliti Ignoti – il ritorno, 26 giugno 2020, gioca Tosca D’Aquino

L’ignoto numero 5 è Rossella. Tosca decide di chiedere gli ultimi indizi, perchè ritiene sia meglio sfruttarli subito rispetto alla seconda fase del gioco in cui le identità possibili diminuiscono.

Una volta al liceo ho portato dei cornetti alla bidella per corromperla

A volte può capitare di sporcarsi

Chiedo sempre che ore sono perchè vivo costantemente in ritardo

Secondo Tosca Rossella ha un’officina meccanica. L’identità vale 100000 euro con imprevisto e la risposta è esatta.

Il sesto ignoto è Pascal Vicedomini, organizzatore d’eventi. Tosca lo conosce e sa che è amico di molte star, suppone quindi che lui possa aver palleggiato con Borg. L’identità vale 4000 euro e la risposta è corretta.

L’ignoto numero 7 è Fabio. Tosca chiede l’incontro ravvicinato. “E’ un signore bello, piazzato, con due mani grosse così…me lo immagino a lavorare la gomma naturale” – dice la D’Aquino. L’identità vale 6000 euro, ma la risposta è sbagliata.

L’ignoto numero 8 è Michael. Tosca ha paura di sbagliare, ma Amadeus le spiega che non c’è più il rischio di perdere il montepremi poichè sono terminati gli imprevisti. Qualora la risposta dovesse essere corretta, invece, la D’Aquino vincerebbe altri 32000 euro. Inizialmente la concorrente è tentata di dire che Michael ha una scuola di parapendio, ma decide poi di affermare che lavora la gomma naturale. La risposta è corretta.

Soliti Ignoti – il ritorno, il parente misterioso è Riccardo

E’ il momento del parente misterioso. Riccardo ha 32 anni ed è il fratello di uno degli ignoti. Tosca è molto decisa nella selezione delle somiglianze, esclude tutti i concorrenti salvando solo le tre donne (2,4,5). Grazie al confronto dei profili il parere di Tosca sembra indirizzarsi nei confronti dell’ignoto 5.

All’ultimo però la D’Aquino decide di andare contro il suo istinto ed afferma che Riccardo è il fratello dell’ignoto numero 4.

La sua scelta sembra rivelarsi corretta poichè rimangono in gara solo l’ignoto 2 e l’ignoto 4. Purtroppo però Riccardo è il fratello della prima, Martina.