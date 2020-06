Canale 5 manda in onda questa sera sabato 27 giugno, in replica, la sesta puntata di Ciao Darwin 7- La Resurrezione. A sfidarsi sono gli Italiani contro gli Stranieri. Al timone, come al solito Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Noi vi riproponiamo la diretta.

Ciao Darwin 7 replica 27 giugno – diretta

La sesta puntata di Ciao Darwin 7 – La resurrezione ha presentato la più classica delle sfide: italiani, capitanati da Claudia Ruggeri (la poliziotta di Avanti un altro), e gli stranieri, rappresentati da Justin Mattera. Riviviamo tutte le fasi del programma.

Paolo Bonolis apre con una citazione di Einstein. “Siamo un popolo in grado di metterci sempre in gioco, abbiamo tutto”; queste le parole con cui Claudia Ruggeri presenta gli italiani. Secca la risposta di Justin Mattera, per gli stranieri: “Noi rappresentiamo tutti i colori della terra”.

Ciao Darwin 7 replica 27 giugno – Madre Natura Paola Di Benedetto

Come da tradizione, scende dalla scalinata Madre Natura. Finalmente ci troviamo di fronte ad una bellezza nostrana; si tratta di Paola Di Benedetto. Tradizionale siparietto di Luca Laurenti alla conquista della ragazza. Questa sera il maestro è un maharaja indiano. Prevedibile e poco divertente gioco di parole sul termine indù.

La prima sfida è quella canora. L’italiano è il manifesto dei nostri concittadini; certo l’alpino che apre l’esibizione non è proprio intonato. Gli stranieri rispondo con We are the world. In quest’edizione le scelte sono troppo prevedibili. 101-99 per quest’ultimi, che meritavano molto di più.

Al termine della prova, parte l’inno di Mameli, che tantissimi stranieri cantano a squarciagola e con la mano sul cuore, segno del loro senso di appartenenza alla nostra nazione. Prima apparizione di Dino, che oggi studia inglese.

Il genodrome

I primi a scendere nel Genodrome per la prova atletica sono gli italiani. Sin dalle prime fasi una signora “zebrata” appare in difficoltà. I nostri compatrioti perdono tantissimo tempo nella salita con la fune. Due concorrenti superano i rulli e una resta attaccata alla parete. Da segnalare anche una donna che si è infortuna al naso.

Arriva il turno degli stranieri, che già dalla partenza appaiono più atletici. La miglior performance agli elastici di questa edizione. Anche il colosso “cinese” supera senza problemi la salita con la corda. Tre concorrenti, compresi il ragazzo asiatico, sconfiggono i rulli, e un altro resta attaccato alla parete. 211-189 gli stranieri allungano.

Dopo la pubblicità la prova di a spasso nel tempo, e visto i sorteggi, prevediamo una altra serataccia per Paolo Bonolis. Oggi i concorrenti sono finiti nel mondo delle grandi storie d’amore. Buon inizio, ma poi scopriamo che le famiglie protagoniste di Romeo e Giulietta sono i Montezemolo e i Cappuccini.

Ciao Darwin 7 replica 27 giugno – A spasso nel tempo

Tra una prova e l’altra ci ritroviamo sotto Ponte Milvio, dove spunta Federico Moccia che promuove il suo ultimo libro. Intanto l’italiano continua a bere superalcolici pur dichiarandosi astemio. Complimenti alla brasiliana che le sa veramente tutte.

Gli argomenti si fanno hot tra presunte masturbazioni, baci alla francese e simulazione d’orgasmi. Tra alcol e belle donne intanto il concorrente degli italiani è in completa confusione! In una prova atletica finisce anche a terra, come successe a Bonolis 14 giorni fa.

Nonostante le difficoltà, con una grande astuzia, il concorrente italiano riesce a rientrare per primo in studio in una specie di corsa dei sacchi. 326-289, gli stranieri continuano ad allungare. Qualcuno fermi il rappresentante degli italiani che esulta come se avesse vinto.

Il dibattito di Ciao Darwin 7

Arriva il momento del dibattito. Apertura col botto di Claudia Ruggeri che afferma come gli stranieri dovrebbero dare, non solo pretendere. Il rischio di tirare fuori temi politici, viene immediatamente confermato, parlando di palazzine occupate a Torino.

Justin Mattera: “Noi veniamo qui per trovare un paese dove vivere“, e ritira fuori il vecchio discorso dell’Italia come terra di immigrati. Durante lo scontro verbale una ragazza austriaca-asiatica scoppia a piangere. Paolo Bonolis risolve il “problema” spostandola nel mondo italiano e facendo prendere il suo posto da una nostra concittadina.

Sfuriata del conduttore con gli autore. Bonolis sottolinea che il problema non è chi arriva ma siamo noi a non essere in grado di gestirli. Altro colpo di scena: deve essere lo stesso Bonolis e non il pubblico a votare e così entrambe le categorie conquistano 100 punti. 426-389 il punteggio.

La prova coraggio

Questa sera la prova di coraggio viene mostrata prima del sorteggio. I concorrenti dovranno superare all’interno di un percorso diversi ostacoli incandescenti. Nell’ultimo settore la tuta prenderà persino fuoco. Gli italiani accettano alla prima chiamata, gli stranieri alla seconda e per la prima volta passano in svantaggio.

La concorrente italiana è terrorizzata, tanto da chiedere di poter pregare, pronta risposta di Bonolis: “Non penso che Dio stia guardando Ciao Darwin, al massimo seguirà Rai1” (dove sta andando in onda il Rischiatutto).

Federica, tra un urletto e l’altro, se la cava alla grande tra vulcani, cerchi e palle infuocate. Impressionante la parte finale in cui la concorrente prende letteralmente fuoco: “A Pà mannaggia la miseria” questo il suo commento a caldo. Complimenti a lei.

Arriva il turno degli stranieri. Il pathos di queste prove è aumentato dalla bravura di Bonolis che terrorizza letteralmente i concorrenti. La cubana appare più coraggiosa, determinata ed agile. Nessun affanno anche nella parte finale, dove prende fuoco. La votazione però premia gli italiani che ora guidano per 663-602.

Il momento del défilé

Anche questa settimana arriva l’attesa prova del défilé. La prima categoria è quella del giorno. Si passa poi alla sera e le due donne schierate sfoggiano sensualità ed eleganza. Le madrine di questa sera rappresentano un’estate italiana.

Poco credibile la proposta degli stranieri per una serata in discoteca. Arriva l’intimo maschile; il concorrente degli stranieri sfoggia due enormi ali d’angelo. Proprio nell’intimo donna invece gli italiani appaiono meno sobri e realisti degli avversari.

Il capolavoro oratorio di Bonolis questa sera è di tanto in tanto interrotto dalle continue battutine al concorrente che si è esibito nella prova di a spasso nel tempo. Il pubblico apprezza poco gli stranieri: gli italiani guidano per 757-708.

Il momento finale è anticipato come sempre dallo spazio dedicato a Pupazzo criminale. Visto il punteggio finale, nel quiz dei cilindroni gli stranieri partiranno con una tacca di svantaggio. Gli errori si susseguono e l’handicap iniziale permane.

Grazie anche ad una piccola dose di fortuna la ragazza congo-piemontese acciuffa il pari. Tutto in mano alla concorrente dell’Italia. Il vino Passerina, regala la vittoria agli italiani.

Ciao Darwin 7 – La resurrezione torna tra sette giorni con la sfida tra donne mature e donne giovani.