Stasera in tv 28 giugno 2020. Continuano le repliche di Non dirlo al mio capo su Rai 1. Senza Barbara D’Urso Canale 5 si affida al’usato sicuro delle repliche. Roberto Giacobbo torna su Rete 4 con le puntate rieditate di Freedom -oltre il confine. Ecco, nei dettagli la programmazione.

Stasera in tv 28 giugno 2020 programmi Rai e Mediaset

Su Raiuno, alle 22.10, la fiction Non dirlo al mio capo. Due episodi. Il primo s’intitola, Vestito o maschera? Lisa (Vanessa Incontrada) chiude con successo una causa complicata. Enrico (Lino Guanciale), soddisfatto, le regala un tailleur e lei sprizza gioia da tutti pori, davanti ai colleghi perplessi. Intanto Perla medita un inganno per l’arrivo di sua zia. A seguire, il secondo episodio, Dire, fare, combaciare. Risentito nei confronti di Lisa, Enrico pensa di tornare a sfruttarla come praticante. Ma il cardinale Balestra, cliente della causa in corso, si convince che i due siano fidanzati e vuole che il caso sia seguito da entrambi.

Su Rai 5, alle 21.15, Il Giappone visto dal cielo: “Il grande Nord: Hokkaido”. Un viaggio nella più settentrionale delle quattro isole maggiori dell’arcipelago giapponese. Si parte dal lago Mashu a Sapporo, tra parchi, terme, paesaggi apparentemente immutati e incontri emozionanti.

Su Rete 4, alle 21.25, Freedom oltre il confine. Rivediamo le puntate del programma condotto da Roberto Giacobbo trasmesse nel maggio del 2019. Si parte dall’Egitto, a Luxor nella Valle dei Re, guidati da Zahi Hawass per visitare la tomba di Seti. In scaletta anche Milano, nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie per vedere l’Ultima Cena di Leonardo Da Vinci.

Su Canale 5, alle 21.20, la fiction Rosy Abate – Seconda stagione. Titolo dell’episodio di stasera, “Io sono Leonardo Abate”. Dopo sei anni Rosy (Giulia Michelini) esce dal carcere per buona condotta e le viene concesso dal tribunale l’affidamento del figlio Leonardo. Il ragazzo, che ora ha 17 anni, si trova a Napoli, ha due lavori (meccanico e cameriere) e frequenta Nina, la figlia di un camorrista.

Programmi Tv 8 e Nove

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie. “L’omm ‘e casa”, con Salvatore Esposito. Pietro Savastano, rinchiuso a Poggioreale, continua a dirigere il suo clan usando un cellulare con il quale impartisce ordini al figlio e alla moglie. A seguire “Sangue africano”.

Su Nove, alle 21.25, il reality Restaurant Swap – Cambio Ristorante, con Gino D’Acampo. Due generazioni a confronto stasera nella puntata di Bologna. Oggi si sfidano lo storico Ristorante Titi di Nicola e l’eccentrico Bagus Bistrot del giovane Giacomo.

I film di questa sera domenica 28 giugno

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1966, di Mario Monicelli, L’armata Brancaleone, con Vittorio Gassman. Partito alla conquista di un feudo, un gruppo di improbabili soldati di ventura vive diverse disavventure. Riuscirà a salvarsi seguendo un mistico in Terra Santa.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2009, di Gavin Hood, X-Men le origini – Wolverine, con Hugh Jackman. 17 anni prima di far parte degli X-Men, Logan è un mutante innamorato. Quando la sua compagna viene uccisa, lui entra nel programma “Arma X” con l’idea di vendicarsi.

Su Paramount Network, alle 21.10, il film drammatico del 1997, di Francis Ford Coppola, L’uomo della pioggia – The Rainmaker, con Matt Damon. Rudy Baylor, neolaureato in legge, ingaggia una durissima battaglia legale contro una compagnia di assicurazioni che si è rifiutata di pagare le cure a un malato di leucemia.

Film in onda su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2019, di Robert Rodriguez, Alita – Angelo della battaglia. 2563. Il dottor Ido ripara una cyborg senza memoria del proprio passato e la chiama Alita. Mentre cerca di scoprire la verità su sé stessa, Alita diventa una cacciatrice di criminali.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Céline Sciamma, Ritratto della giovane in fiamme, con Adèle Haenel, Noémie Merlant. Francia 1770. La pittrice Marianne viene incaricata di dipingere il ritratto di Héloise, la figlia di una contessa francese. Tra le due donne nascerà una travolgente passione.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2015, di Alain Gsponer, Heidi, con Anuk Steffen, Bruno Ganz. Heidi vive i giorni più felici della sua infanzia in una baita sulle Alpi svizzere assieme al nonno. Ma la spensieratezza termina quando la zia la richiama a Francoforte.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di spionaggio del 2011, di Sam Mendes, Skyfall, con Daniel Craig. In missione a Istanbul, Bond viene ferito e creduto morto. Deciderà di rifarsi vivo quando “M”, il suo capo, dovrà fronteggiare la minaccia del folle Raoul Silva, un ex agente che ha tradito l’Inghilterra.