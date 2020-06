Lunedì 29 giugno, in diretta dalle 21.25 su Rai2, va in onda la terza puntata di Made in Sud, con Stefano De Martino e Fatima Trotta.

Lo show sulla comicità partenopea è tornato in onda il 16 giugno, a seguito del rinvio forzato per il lockdown. Ogni puntata viene dedicata ad un tema specifico. E il filo conduttore di questa puntata è la follia. Inoltre a fare da spalla ai conduttori ritroviamo Biagio Izzo.

Made in Sud diretta 29 giugno monologhi

Stefano De Martino e Fatima Trotta introducono il tema della puntata del 29 giugno. Si tratta della follia. Interviene Biagio Izzo che incentra il suo monologo sui tennisti che hanno voglia di riprendere a giocare. Alcuni che lo hanno fatto sono risultati positivi al Covid 19.

Salgono sul palco gli Arteteca. La piccola Sara stavolta non ha voglia di mangiare. Pur di far mangiare la pappa il padre si finge capostazione o il cowboy. Ma senza risultati. Dopodiché decidono di portarla alla giostre.

Vincenzo De Lucia interpreta a Made in Sud Maria De Filippi. Nella voce il comico è molto vicino all’originale. Dopo aver creduto erroneamente che Fatima sia una nuova tronista di Uomini & donne, la conduttrice ingaggia una nuova valletta: Biagio Izzo. Successivamente conducendo C’é posta per te, intraprende un brevissimo viaggio nell’infanzia di De Martino.

I conduttori dedicano un brano alla pandemia che sembra essere appena terminata, cantando sulle note de La vecchia fattoria.

Pasquale e Raffaele si trovano ancora sulla panchina dopo essere finalmente usciti di casa dopo il lockdown. Parlando del Mes, i due pensionati credono che l’Italia si trovi in periodo difficile. Ma anche il resto del mondo non se la passa per meglio.

Peppe Iodice invece si trova nuovamente fuori dagli studi perchè vuole godersi la libertà dopo la quarantena. Il comico vuole saperne di più sulla presunta nuova fiamma di De Martino. Ma il giovane ribadisce che si tratta di fake news. Al termine del suo monologo, la finta Maria De Filippi lancia la pubblicità.

Made in Sud Maria De Filippi

Maria De Filippi fa di nuovo irruzione al rientro dalla reclame per condurre la puntata di Amici Celebrities. Nella sfida a Tik Tok tra i conduttori e Biagio Izzo, vince quest’ultimo.

Gigi la mascherina è in ansia perchè é sulla “bocca di tutti”. Ma Stefano De Martino e Fatima Trotta lo rincuorano sul fatto che oltre a proteggerci dal virus, ci protegge anche dal cattivo odore emanato dagli altri.

I Ditelo voi sono pronti per una nuova puntata della sitcom Trasit. I coniugi sono andati al mare con sedia ed ombrellone. Ma quest’ultimo appartiene al vicino che viene a reclamarlo. Nonostante siano solo le dieci del mattino, la moglie chiede al marito di appartarsi in quanto è nel pieno dell’ovulazione. La mattina fa” gli ovuli freschi perchè rimangono in forza”.

Fatima Trotta si è iscritta nella app di incontri Dolce metà. Durante l’incontro col partner spiega di essere una ragazza serie che non si concede facilmente. Ma lui invece, sposato, aveva già preso una camera ad ore.

Matranga & Minafò cercano degli attori per girare uno spot contro l’abbandono degli animali. Ma l’ “attore cane” scelto per oggi è Gianni Lattore. E’ un cane ballerino in calore che ha bisogno di una compagna. Gianni si fa chiamare Gianni Russell Crowe.

Il monologo di Tonino Cardamone

Tonino Cardamone incentra il suo monologo sulla pandemia. Rimprovera simpaticamente il premier di aver svolto le conferenze stampa in orari particolari, o prima di cena o prima di andare a dormire. Inoltre durante la quarantena i coniugi hanno curato meno il loro aspetto fisico.

Ciro L’immortale racconta quanto è stato arduo affrontare la quarantena con la moglie. Oltre ad aver mangiato continuamente pizza, al termine del lockdown la moglie voleva che le comprasse abiti ed accessori costosi. Inoltre il vicino di casa crede che non prenda l’ascensore perché ne abbia timore. In realtà non ha i 10 centesimi.

La clientela di Nicola Barber shop è di alto livello ma un apprendista pasticcione. Ad un suo cliente facoltoso che gli chiesto dei consigli per combattere la forfora gli ha suggerito di acquistare una giacca bianca (così non si vede nulla).

Enzo & Sal sono due bamboccioni, che non studiano, non lavorano e vivono ancora con i genitori. Enzo racconta all’amico di aver incontrato una donna su una chat di incontri. Lui voleva andare a mangiare una pizza. Ma la signora lo ha preso a frustate per effettuare delle pratiche erotiche. Inoltre Enzo vuole fare il sommelier, in quanto lo pagano per fare un gesto semplice: bere vino.

Mino Abbacuccio ha inventato la Pepp App con la quale è possibile ottenere bonus, corsi in inglese o vacanze a prezzi stracciati con soli 20 euro. Ma De Martino non accetta alcuna offerta perché è convinto che si tratta di una truffa.

Stefano De Martino e Fatima Trotta duettano in Un bacio a mezzanotte del Quartetto Cetra.