Alle 14:00 di oggi, lunedì 6 luglio, Costantino Della Gherardesca conduce su Rai 2 la prima puntata di Resta a casa e vinci, che vi raccontiamo in diretta. Due famiglie rispondono da casa alle domande del conduttore per contendersi un montepremi finale di 2.500 euro da devolvere in beneficenza. Per i concorrenti, anche le domande di una folta ‘Ruota degli esperti’. Il gioco va in onda dal lunedì al venerdì fino al 21 agosto.

Resta a casa e vinci diretta 6 luglio, come funziona il gioco di Rai 2 con Costantino Della Gherardesca

Resta a casa e vinci è un riadattamento di Apri e vinci, un quiz già condotto nella passata stagione da Costatino Della Gherardesca.

Il nuovo format del gioco di Rai 2 sostituisce, però, l’ingresso nelle case dei concorrenti con una conduzione da studio. Inoltre, prevede la partecipazione della cosiddetta Ruota degli esperti: dieci vip pongono domande ai partecipanti in veste di esperti.

Elsa Fornero chiede di economia, Enzo Miccio di galateo, Federico Russo di calcio e Gabriele Corsi di cartoni animati. Mentre, Nicole Rossi fa domande sugli slang giovanili, Marco Carta su Sanremo, Vera Gemma sulla seduzione e Giancarlo Magalli sulla storia della tv. Infine, Lory Del Santo li mette alla prova sulla storia del cinema e Carme Di Pietro sulla letteratura.

Lo schema del gioco rimane lo stesso. In una prima parte, le famiglie cercano di rispondere da casa al maggior numero possibile di domande. Poi, la famiglia più brava accede alla ‘Domanda del porcellino’, con cui provare ad accaparrarsi il montepremi di 2.500 euro, da devolvere in beneficenza.

La diretta del gioco di Rai 2 con Costantino Della Gherardesca

La diretta di Resta a casa e vinci, il gioco di Rai 2 condotto da Costantino della Gherardesca, si apre con le presentazioni del conduttore. In una dependance piuttosto eccentrica, introduce il Porcellino che fa da mascotte al programma.

Subito dopo, la presentazione delle due squadre. I Coristi condividono la passione per il canto e giocano da Napoli. Iniziano la partita con due domande di geografia, una indovinata, l’altra sbagliata.

Li sfidano I crocieristi, tre fratelli palermitani con la passione per il mare che lavorano sulle navi da crociera. Loro indovinano entrambe le prime domande.

Ora, il Porcellino gira la ‘Ruota degli esperti’ per scegliere la domanda da parte degli ospiti. La prima esperta protagonista è la Professoressa Elsa Fornero, economista già Ministro del Lavoro nel Governo Monti.

Pone una domanda sul termine tecnico con cui riferirsi ad un’impresa che spende più di quando guadagna: deficit.

Dopo alcune domande di cultura generale, arriva la cosiddetta ‘Prova fisica’. I concorrenti devono infilare tre cannucce una dentro l’altra e poi bere da una lattina per svuotarla nel minor tempo possibile.

Vincono I Crocieristi che sfruttano anche la possibilità di raddoppiare con un’altra domanda dalla ‘Ruota degli esperti’. Stavolta, è Gabriele Corsi a fare una domanda sui cartoni animati.

Chiede qual è il titolo della versione italiana di Capitan tsubasa, cartone degli anni ’80. La risposta corretta è Holly e Benji’ e permette ai Crocieristi di allungare.

Resta a casa e vinci diretta 6 luglio I Coristi Domanda del Porcellino finale

Tuttavia, I Coristi sfruttano con altrettanta destrezza la possibilità di riscattarsi e indovinano a loro volta la domanda che gli consente di raddoppiare. Arrivano a 1.400 euro di montepremi e superano in extremis I Crocieristi, aggiudicandosi la puntata.

A questo punto, Resta a casa e vinci prevede per loro la possibilità di fermarsi oppure di provare a rispondere alla Domanda del Porcellino. Gli permetterebbe di conquistare il bottino di 2.500 euro da donare in beneficenza.

I Coristi scelgono di rispondere alla domanda finale: ‘Quale stato francese fu venduto agli Stati Uniti dalla Francia?’. La risposta corretta è Louisiana e I Coristi la indovinano.

La diretta del 6 luglio di resta a casa e vinci finisce qui.

Il game show ha perso la peculiarità di entrare nelle case dei concorrenti, che era un punto di forza di Apri e vinci. Ma la nuova formula funziona ugualmente per un gioco che vuole essere leggero e divertente, lasciando all’intrattenimento qualsiasi velleità competitiva.

In questo, è fondamentale la conduzione di Costantino Della Gherardesca. Sempre spiritoso, riesce a regalare al programma un ritmo incalzante e un’atmosfera da gioco da tavola godibile.